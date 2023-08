【2022A/W新作★送料無料】 ⭐︎未使用品新品⭐︎ sugar イルマ　IRMA ワンピース　ドレス ドレス

オフショル

スタイル良くみえます♪

体型、二の腕カバー抜群!

●サイズ Sサイズ

●色 ピンク

●参考価格 26,000円

●着用回数 試着程度

小さく畳んで発送します。

シワ等はご自身で伸ばして下さい。

※他のサイトでも出品しています必ずコメント下さい!

⭐︎お値下げのご相談ありましたらご連絡下さい⭐︎

素人目には汚れなく擦れもなくとても美品だと思いますが一度人の手に渡っております。

香水の香り等付かないようにしていますがクローゼットの中にルームフレグランスを置いています。

個人で使用しようと自宅クローゼットにて保管しておりましたのでご理解いただける方のみご購入のご検討をお願いします。

商品の状態はご自身で判断頂き、イメージ違い等での返品返金はお断りします。

神経質な方はご遠慮ください!

記載させていただきました状態説明は、あくまでも個人主観にて判断したものとなります。

またお使いのスマートフォンによっては実物と色合いが違う場合もございます。

いかなる場合でもキャンセル、返品、返金、交換はお受け出来ませんのであらかじめご了承下さいませ。

実物を見て購入する商品ではございませんので

ご理解の上ご購入をお願い致します。

返品返金は一切お受けしておりませんのでご不明な点、気になる事ございましたら質問欄にてお問い合わせ下さい。

全てをお読み頂きご理解頂けた方のみ

ご購入下さい!

気持ちのいいお取引が出来ますよう心がけます♡

ご協力の程宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローブドフルール 商品の状態 新品、未使用

