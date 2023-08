本体,アダプタ,充電スタンドの3セット(箱,説明書ナシ)です。

メモリーカード,保護フィルムは付属しておりません。

約3年前に購入し、大切に使用してきました。

すべて初期化が済んでいる状況です。

商品の状態を【やや傷や汚れあり】としていますが、写真をご覧のとおり「よく見ないと気付かない程度」かと思います。

強いて言えば、充電スタンドへ抜き差ししていたので、写真5枚目の挿入口周辺に小傷が多いです。

また、液晶画面の保護フィルムを付けない状態で使っていましたが、ガラス面も「じっくり見ないと傷がわからない程度」です。というか…傷、あるのでしょうか?という程度です。

何せ屋外でゲームをしていないので、箱入り娘なのです。

唯一、バッテリーの減りが早いような気もします。

他のSwitchと比べたことがないので、よく分かりませんが…。

ちょっとSwitchでもやってみようかな!

でも、正規の値段で買うほどでもないな!

そうはいっても、なるべく綺麗なほうがいいな!

といった方へオススメです♪

#Nintendo #Switch #Lite #本体 #コーラル #CORAL #アダプタ #充電スタンド #セット #セット売り #ニンテンドー #任天堂 #スイッチ #ライト #HAC-031 #HAC-002 #ゲーム #ゲーム本体 #家庭用ゲーム #家庭用ゲーム機 #携帯ゲーム #携帯用ゲーム #携帯用ゲーム機 #中古

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

