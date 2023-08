お礼や感謝伝えるプチギフト 新品SALE【WD】4TBポータブルSSD USB3.2 外付けSSD PC周辺機器

【WD】ポータブルSSD 4TB グレー USB3.2 Gen2 My Passport SSD 最大読取り1050 MB/秒 外付けSSD

【出品時の実勢価格】

51700円~56321円

【状態】

新品購入後、未開封。

禁煙環境SOHO保管。

※極端に状態を気にされる方は御遠慮下さい。

【商品説明】

次世代のNVMs SSDを搭載する高速ポータブルSSD

My Passport SSD(2020)

最大1,050MB/秒の超高速転送

ウエスタンデジタルのNVMe SSDテクノロジーを搭載し、卓越した超高速パフォーマンスを発揮します。

最大読取り1,050 MB/秒

最大書込み1,000 MB/秒

耐衝撃・耐振

2mの落下にも耐えうる堅牢な設計で、大切なデータを保護します。

Windows、Mac両対応。接続してすぐ使えます。MacでApple Time Machineをご使用になる場合はフォーマットが必要です。*4

(Type-C to Type-CケーブルとType-Aアダプタ付属)

WD ポータブルSSD 4TB グレー USB3.2 Gen2 My Passport SSD 最大読取り1050 MB/秒 外付けSSD/WDBAGF0040BGY-WESN

種類...SSD

ケーブル...有線

メモリ容量...4TB~6TB未満

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

