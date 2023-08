正規取扱店にて購入後気に入って履いていましたが、靴が増えすぎたので出品致します!

NIKE×PEACEMINUSONE G-Dragon Kwondo1



New Balance M990TD2

アディダスコラボの中でも個人的にダントツで好きなラフ シモンズコラボのデトロイトランナー、希少価値も高く何よりデザインがとてもカッコよく当時即買いしました!

NIKEナイキDUNKダンクHIハイデッドストック



新品 25.5㎝ adidas HANDBALL SPEZIAL if6561

長く保管していたこともありキャンバス生地特有の黄ばみや黄色いシミのような跡がありますが、ソールの減りも少なくインソールも綺麗な状態です!

Bad Bunny × Adidas O Campus "Wild Moss"



【新品】NIKE Air Max 90 G NRG

大きめに履きたかったので普段28cmを履いているのですが中敷で調整して履いておりました!

AIR JORDAN 1 RETRO MI



【新品未着用】NIKE DUNK HI RETRO UNCカラー

年代物なので過度に神経質な方や古着にご理解頂けない方の購入はお控えください!

NIKE(ナイキ)ダンク ロー ウィメンズ 29cm



NIKE WMNS AIRJORDAN 1 SE 10.5 27.5cm

サイズ 29cm : アウトソール 縦 34cm 横12cm ヒール 4.5cmぐらい ワイズ 11cm

mks様用 084 U CLIFTON L GTX ホカオネオネ 26.5cm



NIKE AIR JORDAN 1 RETRO RARE AIR SOAR

#adidas

on オン CLOUD5

#アディダス

Jarritos × Nike SB Dunk Low 28センチ 62000円

#RAFSIMONS

NIKE AIR FORCE1 Stillalive vintagecustom

#ラフシモンズ

【新品】NIKE エアジョーダン1 Tokyo(ブリーフケース付き)

#デトロイトランナー

Nike Air Max 95 イエローグラデ 2015年 27cm

#29cm

新品未使用25.5cm アディダス スタンスミス ホワイト/ グリーン 天然皮革

#スニーカー

⚫︎adidas Bad Bunny Forum バッドバニー フォーラム

#HYPE

NIKE AirMax95 Next Nature "Disco Purple"

#y2k

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ラフシモンズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

