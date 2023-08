安いそれに目立つ NORTH THE FACE NT12235 リバーサイドリラックスフーディ マウンテンパーカー

★新品未使用★

品番 NT12235

品名 リバーサイドリラックスフーディー

カラー K ブラック

サイズ

XL 着丈73 身幅62 裄丈91 裾幅51 袖口幅11

※定価17,600円

※過度な値引き交渉はご遠慮下さい!!

【商品説明】

ウォーターアクティビティ後に濡れた身体を素早く温められるリラックスウエア。

タオルのように優れた吸水性とソフトな風合いを持つ素材を採用しています。

異形断面糸を使用したねじれパイル構造により、肌面の水分をパイル部分が吸い上げて表面から拡散。

表面はストレッチ性のあるニット素材で快適な着心地です。

フードと肩切り替え部分には、ストレッチする布帛を配置。

保温着としてはもちろん、普段使いもしやすいデザインで、幅広く活用できる1着です。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

