1980's

size 約16cm

後頭部にLM84 STOWと刻印が入ってます。

イギリスのリリアンミドルトンによって

描かれた大きな目が印象的な

とても可愛いドールです。

おでこにヘアグルーの跡がございます。

ボンネットで隠れるとは思いますが

気になる方は画像を参照下さい。

ボンネットとワンピース

カゴバッグとくまちゃんのセット販売です。

柄・デザイン···レース

種別···ドール

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちらの商品は専用となります。他の方は購入をお控え下さい。1980'sオールビスク 5ジョイントsize 約16cmSTOW on the world made in ENGLAND後頭部にLM84 STOWと刻印が入ってます。イギリスのリリアンミドルトンによって描かれた大きな目が印象的なとても可愛いドールです。おでこにヘアグルーの跡がございます。ボンネットで隠れるとは思いますが気になる方は画像を参照下さい。ボンネットとワンピースカゴバッグとくまちゃんのセット販売です。柄・デザイン···レース種別···ドール

