贈り物 新品タグ付 ゴッドセレクショントリプルエックス Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

GOD SELECTION XXX
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◾︎サイズ
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M
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肩幅50.5cm
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身幅57cm
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着丈67.5cm
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袖丈23cm
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◾︎カラー
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ブラック
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◾︎状態
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新品未使用
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◾︎付属品
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撮影の為に袋から出しました。新品未使用です。
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返品などの対応は致しておりません。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ゴッドセレクショントリプルエックス
|商品の状態
|新品、未使用
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GOD SELECTION XXXマリリン・モンロー Tシャツ◾︎サイズM肩幅50.5cm身幅57cm着丈67.5cm袖丈23cm◾︎カラーブラック◾︎状態新品未使用◾︎付属品タグ撮影の為に袋から出しました。新品未使用です。返品などの対応は致しておりません。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ゴッドセレクショントリプルエックス
|商品の状態
|新品、未使用