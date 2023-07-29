贈り物 新品タグ付 ゴッドセレクショントリプルエックス Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

GOD SELECTION XXX

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◾︎サイズ

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M

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肩幅50.5cm

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身幅57cm

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着丈67.5cm

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袖丈23cm

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◾︎カラー

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◾︎状態

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新品未使用

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◾︎付属品

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撮影の為に袋から出しました。新品未使用です。

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返品などの対応は致しておりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 新品、未使用

GOD SELECTION XXXマリリン・モンロー Tシャツ◾︎サイズM肩幅50.5cm身幅57cm着丈67.5cm袖丈23cm◾︎カラーブラック◾︎状態新品未使用◾︎付属品タグ撮影の為に袋から出しました。新品未使用です。返品などの対応は致しておりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 新品、未使用

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