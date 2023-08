⭐️即購入可能、匿名配送

【商品番号】

AC85-54

【ブランド・メーカー】

JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード

【商品名】

レザーブルゾン Size38

【状態】

美品です。

目立った傷や汚れはございません◎

【サイズ】

肩幅:約35cm

身幅:約45cm

着丈:約53cm

袖丈:約58cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

■発送について

追跡可能な匿名配送(らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便)で発送いたします。

■梱包について

出来るだけお安くお届けしたいため、畳んで梱包いたしますのでご了承ください。

■状態について

できるだけ細かく状態を記載しておりますが見落としのある場合もございます。

ご不明な点がありましたら購入前にお問い合わせください。

■画像について

素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございます。またお使いの端末の色調でも違って見える場合もございますのでご理解くださいませ。

■その他

プロフィール欄をご覧くださいませ(^^) ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

