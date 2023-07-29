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絶妙なデザイン ■OPEN特価■エレファントレザー革！シンプルラウンドロングウォレット　BK 長財布

商品の説明

カラー...ブラック
極美品★Paul Smith 長財布 ラウンドファスナー マルチストライプ
柄・デザイン...その他
ポーター 金箔 ゴールド 本革 長財布 ポーチ付き
財布形...長財布
まちこ様専用⭐︎美品⭐︎ルイヴィトンメンズ長財布
素材...本革
ガルニ　GARNI 長財布　ペイズリー柄

【最高級美品】ルイヴィトン　ダミエグラフィット 3D ブラザNM 　現行モデル
高級感あふれるエレファントを贅沢に使用したラウンド長財布です。
ハンスオスター　Hans Øster 財布　大幅お値下げ
希少なエレファント革は耐久性に優れ、使い込むほどに味わいが深まります。
WILDSWANS−ワイルドスワンズ長財布　【お手入れ次第で一生もの】
機能性・収納力にもこだわったラウンド長財布の比類なき存在感が美しい手元を造ります。
ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ブラザ 長財布

SAAD サード　長財布　本革
■商品名：長財布 メンズ 最高級国産レザー プレミアム エレファント
トラッカーウォレット ショートサイズ　チェーンセット
■品番：ef-03
美品✨MONTBLANC モンブラン 長財布 サフィアーノレザー ロゴ メンズ
■カラー：エレファント
GUCCIグッチ 長財布 ブラウン 茶色 二つ折り
■素材：本エレファント革(象革)
SRCMH様専用　ホースハイド　トラッカーウォレット
■サイズ：約 縦19.5cm 横10.0cm マチ2.5cm
ゴダンダブルジップ！
■仕様：束入れ×3 ・小銭入れ×1・カードポケット×8・フリーポケット×2
MORGAN HOMME 長財布　本革
■付属品：JRA(全日本爬虫類皮革産業協同組合)認定タグ
【モンブラン様専用】ルイヴィトン アンフィニ ブラザ二つ折り長財布N63318
■生産国：日本製
【正規品】GUCCI グッチ　ラウンドファスナー　長財布
■送料：全国送料無料
クロコダイル　長財布　センターカット　ダブルファスナー　黒
■ご注意
used・美品　GUCCIメンズ財布　カーフ　ブラック✖️イエローバイカラー
※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。
【極美品】 ルイヴィトン ポルトフォイユ ブラザ タイガ アンドワーズ 長財布
※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。
tatsu 様専用CHROME HEARTS

【極美品】dunhill　ダンヒル　長財布
#新品未使用　
ドルチェアンドガッバーナ　未使用に近い長財布　箱付き　ジップ式コインケース付
#本エレファント財布　
✨鑑定済✨ルイヴィトン 財布 ジッピー・オーガナイザー エピ A0873
#送料無料　
ヴィトン　エピ　長財布　ブルー
#即購入歓迎
GOYARD長財布　イエロー　残り２日
#コメント不要

BOTTEGA ボッテガ/長財布

商品の情報

商品の状態新品、未使用

LOEWE ロエベ ロング ホリゾンタル ウォレット 長財布 アンスラサイト

セリーヌ　コンパクトジップカードホルダー

タケオキクチ 牛革 布 コルドバレザー かぶせ 長財布 07005403

【S級最上】クロコダイル伝説級長財布/Wファスナー/極上/肉厚重厚/神秘的✨
カラー...ブラック柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革高級感あふれるエレファントを贅沢に使用したラウンド長財布です。希少なエレファント革は耐久性に優れ、使い込むほどに味わいが深まります。機能性・収納力にもこだわったラウンド長財布の比類なき存在感が美しい手元を造ります。■商品名：長財布 メンズ 最高級国産レザー プレミアム エレファント■品番：ef-03■カラー：エレファント■素材：本エレファント革(象革)■サイズ：約 縦19.5cm 横10.0cm マチ2.5cm■仕様：束入れ×3 ・小銭入れ×1・カードポケット×8・フリーポケット×2■付属品：JRA(全日本爬虫類皮革産業協同組合)認定タグ■生産国：日本製■送料：全国送料無料■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。#新品未使用　#本エレファント財布　#送料無料　#即購入歓迎#コメント不要

商品の情報

商品の状態新品、未使用

絶妙なデザイン ■OPEN特価■エレファントレザー革！シンプルラウンドロングウォレット　BK 長財布

57分钟前

絶妙なデザイン ■OPEN特価■エレファントレザー革！シンプルラウンドロングウォレット　BK 長財布

¥41,600 ¥22,880

(税込) 送料込み
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cdede776

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コメント (7)

cdede776
絶妙なデザイン ■OPEN特価■エレファントレザー革！シンプルラウンドロングウォレット　BK 長財布 絶妙なデザイン ■OPEN特価■エレファントレザー革！シンプルラウンドロングウォレット　BK 長財布

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