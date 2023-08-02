【超特価sale開催】 PING Anser2 アンサー2 パター　【カバー付き】 クラブ

PINGのAnser2です。【パターカバー付き】

支給品 オノフ メーカーカスタム アイアン 6本セット

グリップ：スーパーストローク

Y.SATO様専用タイトリストドライバーアイアンセット



値下げ処分‼️KAMUI KP-01 ドライバー

クセのないパターなので初心者から中級者まで幅広い層に合うと思います。

TOUR-B JGR HF1 アイアンセット



SIM2 MAX 3U 値下げ！【nats0506様専用】

使用に伴うキズはありますが、まだまだ十分長く使えます。

ツアーAD XC6S テーラーメイド 純正カスタム 5w



SIMMAXアイアン 6本セット(5/6/7/8/9/P)

ラウンド後には、簡単ですが必ず拭いていたので汚れ等はないと思います。

カトンボ様専用スチールファイバー i 110cw Sシャフト4～P. A 8本



スリクソンZ765 ドライバー9．5度スピーダ―661EVⅢ



アイアンセット ミズノMP69 5-P番

中古ですので、ご理解の上NCNRでお願いします

【★売切価格★】スコッティキャメロン2016 first of 500



Diamana D-Limited 60X PING



テーラーメイドスリーブ付 スピーダーエボリューションⅤ 661S



Callaway レディース アイアン ERC Ti 5本 L ゴルフクラブ

テーラーメイド

sim2フェアウェイウッド5w

キャロウェイ

パラダイムX フェアウェイウッド 5W

スリクソン

マーベリック3w サブゼロ

ピン

【たけし様専用】ゼクシオXXIO FORGED 2017アイアン

ゴルフ

ジャンク品（ひびかどうか不明）テーラーメイドSIM MAX-Dドライバー

アイアンセット

美品 TPTシャフト ドライバー1W用 ピンPINGスリーブ付きG400用

パター

商品の情報 ブランド ピン 商品の状態 やや傷や汚れあり

PINGのAnser2です。【パターカバー付き】グリップ：スーパーストローククセのないパターなので初心者から中級者まで幅広い層に合うと思います。使用に伴うキズはありますが、まだまだ十分長く使えます。ラウンド後には、簡単ですが必ず拭いていたので汚れ等はないと思います。中古ですので、ご理解の上NCNRでお願いしますテーラーメイドキャロウェイスリクソンピンゴルフアイアンセットパター

商品の情報 ブランド ピン 商品の状態 やや傷や汚れあり

キャスコ UFO パワートルネード Ladies PT-UFO 33 L【tivita様専用】SLDR フェアウェイウッド 3W 5WGAPR MID 4番 DIハイブリッド95sOnreD PEAKY LADIES レディースゴルフセットオノフ プロギア レディースゴルフ10本セット 右利き L カーボン 初心者