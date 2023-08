松田聖子のデビューシングル

「裸足の季節」から、

アナログEP盤で発売した「旅立ちはフリージア」までのAB面50曲を収録。

アナログシングルジャケット復刻ブックレット付き。松田聖子ファンにとっては、

待ちに待ったコレクションがいよいよ登場!

【完全生産限定盤】

3CD / Blu-specCD2 / 紙ジャケット仕様

sweet days seiko matsuda

松田聖子 CD 3枚組 紙ジャケット

アルバム ブックレット 廃盤 レア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

