ご覧いただきまして、ありがとうございます。

N°21 スウェット Mサイズ



チャンピオンの復刻赤単色タグのYEALプリントのスウェットになります。

人気のYEALカレッジロゴ3段プリントで、初期のmade in usaです。

sizeは表示がXLサイズで、実寸で肩幅約52㎝、身幅約62㎝、着丈約62㎝、袖丈約68

㎝になりますが、素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。

中古品の為、神経質な方は購入をご遠慮ください。

写真や説明文にて、サイズや状態などを確認していただき、ご不明な点があればコメントしていただければ、出来る限りお答えしますので、ご検討をよろしくお願い致します。

なお、サイズ感、着用感などは、個人差がありますのでお答えしていません。

売り急いではいませんので、お値引きに関しては、基本的にはお断りをしています。

値引き交渉などは、お答えせずに削除致しますので、ご理解をよろしくお願い致します。

発送は、なるべく送料がかからないようにする為、コンパクトに梱包させていただき発送となりますのでご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。

なお、他でも販売していますので、早めのご決断をよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

