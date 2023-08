If you have any questions, please feel free to ask me in English.

LOUIS VUITTON ダミエ ハムステッドMM



タグ付き新品 Vivienne Westwood タータンチェック バッグ

#モジーコショップオールドセリーヌCELINE

MARNI マルニ ストライプバッグ メッシュ トートバッグ



✦エルベシャプリエ✦704C✦



美品 エーディーエムジェイ A.D.M.J. 黒 トートバッグ ポーチ 2点



未使用に近い GIANNI CHIARINI ジャンニキアリーニ トートバッグ

☆基本的にお値下げ交渉は受け付けておりませんが、どうしてもこのお値段で有れば!という方は

【美品】ZANELLATO ザネラート トートバッグ ポーチ付き

『このお値段にはなりませんか?』

【ほぼ未使用】レペット ハンドバッグ トートバッグ レザー 本革 巾着型 A4

と、希望のお値段をコメントお願いいたします。

プラダ カナパ Lサイズ



セリーヌファントムストライプバッグラゲージ

※大幅なお値引きはお断りさせていただいております

【再お値下げ】マルニ トートバッグ



Paul Harnden



Maple Brown L.L.Beanハンターズ・トート、ジップ・トップ



【エルメスのガーデンパーティー】定番バッグ、ガーデンパーティーを格安で!



クロエ Chloé Chloe レザートートバッグ



34 ヴィヴィアン・ウエストウッド トートバッグ 大容量 トラベル 極美品



新品タグ付きMARNIトートバッグ

【ブランド:オールドセリーヌ】

銀座購入 MARNI バッグ

付属品:ありません

ルイ・ヴィトン サックプラ ダミエ オーダー品



ロンシャン ルプリアージュ LGPスタンプ トートバッグ ショルダーバッグ 黒

【サイズ】

あきこ様専用 HERMES エルメス プリュム 28 グレー

横縦マチ㎝

ミナペルホネン トートバッグ アライブ

28×26×12

MARCJACOBS THETOTEBAG トートバッグ



LOUISVUITTONモノグラム…ノエ

持ち手 肩紐高さ

【極美品】JIMMY CHOO SASHA/S モカ スタースタッズトートバッグ

30㎝

コーチデンプシートートバッグ2WAY パープル(Purple)



MARNI かごバッグ ブラックレディース新品未使用

素人採寸になります、必ず誤差はあります。

COACH レザー チェーン レザー トートバッグ ターンロック



れん。プロフ必読様専用 ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ ヤスミン

※側面一箇所、二層構造の外面一層に乾燥による劣化あり(小)

マニラグレース トートバッグ&インバッグ



BALENCIAGA トレード BB ロゴ Sサイズ 総柄 黒 ハンド トート



★超美品★希少【LOEWE ロエベ】ゲートトップハンドル A4サイズ 新品同様



Yves Saint Laurent イヴサンローラン トートバッグ ショルダー



ハンドバッグ トートバッグ coach

⚠

ライオンさん専用!TOPKAPI トプカピトートバッグ

送料込みの商品になっておりますので、発送の際はダンボール又は(流用品)紙袋での簡易包装になります(商品は緩衝材又はビニール等で梱包されております)折り畳める物はある程度まで小さくして発送させていただきます。

極美品 ヴィヴィアンウエストウッド ヤスミン ハンドバッグ レザー 黒 オーブ

発送方法が気になる方は+1000円で大きめのダンボールで発送致しますのでコメント下さい

◾正規品 プラダ 2wayバッグ



Chloe トートバッグ ゴールド ボストン



【美品】ヨーガンレール レザー ボストンバッグ 旅行カバン 大容量 ベージュ

⚠

ルイヴィトンモノグラム ランドネ巾着型 ショルダーバッグ リュックサック

商品の形状によりシリアルのお写真が見えにくい、掲載出来ない等の商品が有ります。(シリアル等は見える前提で印字されていない物が多く、無理に写真を撮ろうとすると劣化に繋がるため)

BURBERRY バーバリー ロンドン 未使用 トートバッグ

商品の真贋に関しましてはプロフィール欄をお読み下さい。

【新品未使用】ジャンニキャリーニ マルチェッラM トートバッグ ベージュ



HANAE MORI ショルダー&ハンドバッグ



マヒナ ヒナ

⚠

ジプソフィア ピクニックバッグ M ブラック

思っていた物と違う等の返品は了承致しかねます。しっかりご確認した上でご購入下さい。

専用 PRADA トートバッグ 5489

【不安が有る場合のご購入はお控えください】

ラルフローレン トートバッグ ショルダーバッグ レザー メ065

トラブルの原因になります。

CLEDRAN クレドラン AMO アモ トートバッグ キャメル



ゆきちゃん様専用 ヘレンカミンスキー バッグ(保存袋付)ラフィアバッグ



エルベシャプリエ パンサーブラン雅姫さんコラボ 舟型 Sサイズ

【ヴィンテージ品になります】

お値下げ ロエベ LOEWE かごバック かご スモール ミニ

ヴィンテージ品にご理解の無い方、完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えいただきますよう、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします

マークジェイコブス ミリタリーロゴ トートバッグ ハンドバッグ ナイロン 鞄



BURBERRY バーバリー ハンドバッグ トートバッグ ノバチェック



BALLY バリー バック



値下 マイケルコース2wayバッグ トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ



BALENCIAGA.PARIS トートバッグ



CELINE セリーヌ ラゲージ マイクロショッパー グレー

商品は全てAACD加盟店からの購入、又は有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。

✨希少極美品✨ フェンディ マンマタイプ トートバッグ FF金具 ズッカ柄

購入後、再度鑑定へ出される場合は必ず、直営店での鑑定をお願いします(リサイクルショップ、質屋等での鑑定は含みません)偽物と判断された場合は必ず、店舗名、担当者様の連絡先を教えてください、こちらで対応に当たらせていただきます

VALENTINO ヴァレンティノ VLTN レザー トートバッグ

管理No.413-073-572.7

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

If you have any questions, please feel free to ask me in English.#モジーコショップオールドセリーヌCELINE☆基本的にお値下げ交渉は受け付けておりませんが、どうしてもこのお値段で有れば!という方は『このお値段にはなりませんか?』と、希望のお値段をコメントお願いいたします。※大幅なお値引きはお断りさせていただいております【ブランド:オールドセリーヌ】付属品:ありません【サイズ】横縦マチ㎝28×26×12持ち手 肩紐高さ30㎝素人採寸になります、必ず誤差はあります。※側面一箇所、二層構造の外面一層に乾燥による劣化あり(小)⚠送料込みの商品になっておりますので、発送の際はダンボール又は(流用品)紙袋での簡易包装になります(商品は緩衝材又はビニール等で梱包されております)折り畳める物はある程度まで小さくして発送させていただきます。発送方法が気になる方は+1000円で大きめのダンボールで発送致しますのでコメント下さい⚠商品の形状によりシリアルのお写真が見えにくい、掲載出来ない等の商品が有ります。(シリアル等は見える前提で印字されていない物が多く、無理に写真を撮ろうとすると劣化に繋がるため)商品の真贋に関しましてはプロフィール欄をお読み下さい。⚠思っていた物と違う等の返品は了承致しかねます。しっかりご確認した上でご購入下さい。【不安が有る場合のご購入はお控えください】トラブルの原因になります。【ヴィンテージ品になります】ヴィンテージ品にご理解の無い方、完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えいただきますよう、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします商品は全てAACD加盟店からの購入、又は有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。 購入後、再度鑑定へ出される場合は必ず、直営店での鑑定をお願いします(リサイクルショップ、質屋等での鑑定は含みません)偽物と判断された場合は必ず、店舗名、担当者様の連絡先を教えてください、こちらで対応に当たらせていただきます管理No.413-073-572.7

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《新品.未使用》 フルラ FURLA クロコ柄 バック (ブルー)【ISABEL MARANT】yellowチェックWOOL BIGトートバッグバレンシアレディースバッグ トートバッグ 本革 大容量【極美品⭐︎】現行品 CLASKA シボ革 レザートートバッグ A4収納お値下げしました♪READY MADE TRAVEL BAGSalvatore Ferragamo サルヴァトーレ フェラガモ フィアンマ♡美品♡GUCCI グッチ ショルダーバッグ ハンドバッグ ベージュキャンバスみぃ〜み様専用⭐︎CHANEL ニュートラベルライン トートGMクロコ トートバッグ 本革 レザー レディース コッコフィオーレ NR2776