TENDERLOIN tenderloin HOSANNA ホザーナ

ウォレットです!

かなり希少価値の高いアイテムですね♪

価値のお分かりになる方にお譲りしたいと思います‼︎(╹◡╹)

多少の使用感はありますが、目立つダメージなく革製品にしては美品の部類になると思います。

チェーンも長すぎず短すぎず、絶妙な長さですさは、かなりカッコいいです‼︎

間違いなく一生物になるでしょう‼︎

tenderloin

challenger calee rats rough and rugged

neighborhood cluct fuct henry hauz bluco porkchop

psicom masses the stylist japan chopper gladhand

evilact the highest end uncrowd timeworn clothing

atlast bounty hunter hide and seek belafonte

長瀬智也 西浦徹 大久保篤志 小野塚氏 オノゲ

テンダーロイン チャレンジャー ラッツ ラフアンドラゲッド ポークチョップ サイコム マシス チョッパー

TENDERLOIN tenderloin HOSANNA ホザーナウォレットです!かなり希少価値の高いアイテムですね♪価値のお分かりになる方にお譲りしたいと思います‼︎(╹◡╹)多少の使用感はありますが、目立つダメージなく革製品にしては美品の部類になると思います。チェーンも長すぎず短すぎず、絶妙な長さですさは、かなりカッコいいです‼︎間違いなく一生物になるでしょう‼︎tenderloin challenger calee rats rough and rugged neighborhood cluct fuct henry hauz bluco porkchop psicom masses the stylist japan chopper gladhand evilact the highest end uncrowd timeworn clothing atlast bounty hunter hide and seek belafonte長瀬智也 西浦徹 大久保篤志 小野塚氏 オノゲテンダーロイン チャレンジャー ラッツ ラフアンドラゲッド ポークチョップ サイコム マシス チョッパー

