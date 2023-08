ディズニープリンセスのベビーグッズも大集合 professional ennoy S/S T boarder Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

The Ennoy Professional S/S Border T-Shirts

全て22SS ennoyのボーダー半袖Tシャツ

着用回数:ほんの数回着用の中古品

主観になりますが、状態はかなりいいと思います。

カラーブラック

サイズ L

着丈72.5 肩幅55.5 身幅129 袖丈26

素人採寸の為、誤差はご理解の程宜しくお願い致します。

質問等ございましたらコメントお願い致します。

ennoy

三好良

エンノイ

seesee

jjjjound

スタイリスト私物

山本康一郎

everyone

1LDK

700FILL

nowhaw

comoli

yaeca

hyke

AURALEE

unused

マルジェラ

コムデギャルソン

ループウィラー

オーラリー

サカナクション

山口一郎

ニューバランス

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

