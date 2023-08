ご覧頂きありがとうございます。

------------------------------

● ブランド

GRACE CLASS

● サイズ表記

36 Sサイズ相当

● 平置き計測(cm)

肩幅:

身幅:

着丈:88

袖丈:

胸囲 34 ウエスト 35 裾幅 73

ストレッチ性:なし

※画像内にサイズ表記がないものは

こちら参考にして下さい。

※サイズ違いによる返品・交換は

致しかねますのでご確認下さい。

● カラー

青 ブルー ストーン ビーズ

刺繍

● 素材

画像のタグでご確認ください。

※7枚目画像参照

● 状態

こちらの商品状態は【 S S 】です。

【SS】タグ付き新品

【S】極美品 全く使用感なし

【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし

【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ

------------------------------

即購入大歓迎です!!

⭐︎お得な割引き実施中⭐︎

フォロー割引→200円OFF

お得なセールも実施しております!

セール情報はコメント欄をチェック!

※ 発送方法を変更する場合がございます。

匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)

※購入場所

古物ブランド市場

A-1-69

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースクラス 商品の状態 新品、未使用

