◇状態:C

S:新品未使用品

A:中古品ではあるが未使用に近い状態

B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態

C:目立った汚れやダメージが感じられる状態

D:汚れやダメージがひどい状態

---------------------------------------------------

※他にもアイテム多数出品しておりますので、そちらもご覧下さいませ。

◇サイズ

着丈 前96cm 後ろ90㎝

肩幅 55㎝ラグランの為大体の採寸

身幅 65㎝

袖丈 70㎝袖から首元まで

◇モデル/形状

alk phenix

dome coat

EPICx down

P09520T51

ライトダウンコート

超撥水軽量

定価7万

◇色

ブラック

◇コメント

左脇、フロント下部擦れ

細かな引っ掛け有り

超撥水軽量ダ ウンオーバーコト"domecoat”のご紹介です。超撥水素材を使用した超軽量ダウンオーバーコートです。

素材には、超撥水素材「エピック」を使用。

雨の日に も着用できちゃいます。

ダウンに使用した「ドライス フィアダウン」は、撥水性があり、湿気による羽毛の ボリューム減少を回避し、温かさを徹底キープしてく れます。

リフレクタープリントを随所に配し、夜間歩 行にも適した一枚に仕上げられています。雨が心配なおでかけや、ちょっとそこまでのおでかけにも、大変重宝するアイテムです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルクフェニックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルクフェニックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

