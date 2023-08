ナイキ エアジョーダン マイケルジョーダン 1 ロー シャッタード バックボード シャタバ

型番:553558-128

サイズ:27.5cm

カラー:オレンジ/ブラック/ホワイト

付属品:箱、段ボール製のシューキーパー

状態:未使用

製造時に出来た傷などは、ご理解宜しくお願い致します。

劣化は見受けられませんが、自宅保管品ですので完全な新品を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮願います。

※ご購入希望なさる方は、お手数お掛けしますがコメント宜しくお願いします。

※すり替え防止の為、返品交換はお断り致します。

何か気になる事が御座いましたらコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

