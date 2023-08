Gentle Monster

Alio GD1

韓国のロッテ百貨店にて購入。

税込31,900円

ケースは無くてサングラスのみとなりますが郵送は他のケースに入れて送ります!

中古品ご理解ください。

NCNRにてお願いします。

Gentle Monster(ジェントル・モンスター)の、Alio GD1 眼鏡フレーム。ラウンドフレーム、ストレートな形状のアームとアングルの付いたモダン

Gentle MonsterジェントルモンスターAlio GD1韓国のロッテ百貨店にて購入。税込31,900円中古品ご理解ください。NCNRにてお願いします。Gentle Monster(ジェントル・モンスター)の、Alio GD1 眼鏡フレーム。ラウンドフレーム、ストレートな形状のアームとアングルの付いたモダン#メガネ#ジェントルモンスター#gentleMonster#モンスター#Monster#アイウェアーレンズカラー···シルバー

