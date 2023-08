#Verryの出品商品はこちら

#Verryの出品商品はこちら○アイテムPRADA プラダトートバッグ ショルダーバッグ ビジネスバッグ斜め掛け 肩掛け 巾着タイプ 巾着型三角プレート 三角ロゴ ブランドロゴメイドインイタリー made in italyナイロン レザー紺色 ネイビー黒色 ブラック○サイズタテ 31〜46cmヨコ 30cmマチ 16cmハンドル高さ 17cmショルダー紐長さ 89cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感ある部分は写真の通りありますが、外観で大きな目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。写真でご確認ください。○カラーネイビー 紺色○付属品カード撮影用になります。付属はしません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号04-23-6-05 117811990ME9850

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

