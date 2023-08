2022年激安 90s USA製 ヴィンテージ Tシャツ ELVIS エルビスプレスリー 白M Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧頂きありがとうございます。

希少 Number(N)ine 05ss NIGHT CRAWLER期 Tシャツ

1992年製造 Elvis Presley のTシャツです!

見ての通り使用感少なくピンピンの状態です!

人気の切手柄です。この状態は中々出ません!

価値のわかるヴィンテージマニアの方必見です!

マイケルジャクソン スティーヴィーワンダー ダイアナロス シンディーローパー

ボブディラン レイチャールズ

ジェフリーオズボーン

アメカジ 古着好きはもちろん古着女子 女性も着て頂けると思います!

カラー ホワイト 白

サイズ M

着丈 約70

身幅 約45

肩幅 約40.5

使用感少ない美品ですが古着ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい

スヌープドック snoop dogg バンT バンドTシャツ 2pac OVO グレートフルデッド

サプール デニスロッドマン マイケルジョーダン パブリックエネミー NAS

hiphop rap r&b soul アーティスト Tシャツ バンT

ビルギブソン スティービーワンダー クリスヘイズ

スコットトラヴィス ビートルズ アイスキューブ

リアーナ アリアナ グランデ ライオネルリッチー

ジャスティン ビーバー マライア キャリー ビヨンセ

ニッキー ミナージュ ドレイク レディー ガガ NIKE

セレーナ ゴメス ビギー ドレー dr dre ナイキ

マイケルジャクソン ジャクソン5 アイスキューブ

オーバーシルエット ビッグシルエット ビッグサイズ

BIG SIZE ゆるダボ ゆるかわ トレンド古着 古着mix

菅田将暉 スポーツmix アメカジ POLO CHAPS

アディダスオリジナルス adidas originals FILA

tommy Reebok リーボック パーカー トレーナー

ナイロンジャケット ハードロックカフェ 風車

カマボコ 古着女子 古着男子

好き必見5

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フルーツオブザルーム 商品の状態 未使用に近い

