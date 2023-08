※商品画像や説明文の転載は事務局に通報いたします。

値下げ交渉、お取り置き不可です。

おまとめ購入、リピート購入の方は500円値引きします。

コメントにてご連絡くださいませ。

NYの人気ブランドDIANE von FURSTENBERGのラップドレスです。

日本の伝統的な和柄からインスピレーションを得た、ダイアンならではのモダン&モードでとても素敵なプリントデザインです。

深いシックなマゼンタにブルーが映える、他に無い美しい色使いが見事です。

身頃はマットなブラックのジャージー素材、スカート部分はハリと光沢のあるミカド生地で裾がふんわりと広がり、フィット&フレアのラインがくびれを強調してスタイルアップして見せてくれます。

スムースなジャージーが身体のラインを綺麗に拾い、上品なセクシーさを演出してくれます。

八〜九分くらいの手首が覗く丈なので、抜け感が出て全体がすっきりと締まって見えます。

シワになりにくくコンパクトに畳めて、写真映えするのでリゾートやご旅行にもぴったりです。

スカート両脇に隠しポケットが付いており、口紅やスマホ、小さめのお財布でしたら仕舞えて便利です。

ダイアンのラップドレスは、一度お召しになっていただくとジャージー素材の肌触りと着心地の良さ、素晴らしいカッティング技術が生み出すエレガントなシルエットの虜になっていただけると思います。

こちらのJewelシリーズはラップドレスの中でも価格帯が高く、一層ラグジュアリーなコレクションです。

オールシーズンお召しになれます。

新品未使用の綺麗なコンディションです。

紙タグは外してしまいありません。

定価10,3400円でした。

お手入れはドライクリーニングが推奨されています。

サイズ8(日本サイズL相当)

平置き寸法

胸幅43.5cm

ウエスト35cm

着丈94.5cm

裄丈55cm

身長160cmの方で裾が膝に少しかかるくらいの丈です。

ラップタイプなので幅寸法は多少調節できます。

Lサイズの方向けです。

素材

上身頃 レーヨン100%

下身頃 ウール57%、シルク43%

他サイトにも掲載中なので削除する場合がございます。

その他にもダイアン多数出品しております。

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 新品、未使用

