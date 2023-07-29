特別セーフ 姫柊雪菜(バニーver.) フルグラフィックTシャツ フルカラー フリーLサイズ キャラクターグッズ

美品

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室内で飾っておりました。

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よろしくお願い致します。

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■「ストライク・ザ・ブラッドFINAL」よりフルグラフィックTシャツが発売！

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コンテンツシード社限定描き下ろしイラスト

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【商品詳細】

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カラー：フルカラー

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サイズ：フリーL(約97cm×77cm)

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素材：ポリエステル

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印刷方法：昇華転写プリント

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一緒に暮らすアクスタ 朱桜司

(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

美品 室内で飾っておりました。 よろしくお願い致します。 ■「ストライク・ザ・ブラッドFINAL」よりフルグラフィックTシャツが発売！ コンテンツシード社限定描き下ろしイラスト 【商品詳細】 カラー：フルカラー サイズ：フリーL(約97cm×77cm) 素材：ポリエステル 印刷方法：昇華転写プリント (C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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