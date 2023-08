閲覧ありがとうございます。

ブランド/#carhartt #カーハート

サイズ/XL

採寸/着丈84cm,身幅72.5cm,肩幅61cm,袖丈65.5cm

*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。

カラー/カーキ オリーブ

-------------商品説明-------------

カーハートのダックカバーオールジャケットのご紹介です

やや起毛感がある柔らかな着やすい印象のコットンダック素材で、メンズXLサイズで大きめに着用出来ます

稀少なアメリカ製カーハート

フェードした色味も良い感じです

素材/綿100%

原産国/アメリカ製

状態/特筆すべき傷、汚れはありません。

古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。

D-127

閲覧ありがとうございます。不定期で¥300で価値ある古着をプレゼントしています。フォロー頂くと通知がいき、プレゼントGetしやすくなります。ご興味ある方是非フォロー下さい!...☆即購入大歓迎☆フォロー割引実施中(値引き額は下部参照下さい)...ブランド/#carhartt #カーハート サイズ/XL採寸/着丈84cm,身幅72.5cm,肩幅61cm,袖丈65.5cm*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。カラー/カーキ オリーブ-------------商品説明-------------カーハートのダックカバーオールジャケットのご紹介ですやや起毛感がある柔らかな着やすい印象のコットンダック素材で、メンズXLサイズで大きめに着用出来ます稀少なアメリカ製カーハートフェードした色味も良い感じです他にもカーハート多数出品中#DigDugカーハートフォロー割アウターまとめました。#digdugアウターフォロー割引Dig-Dug全商品#UsedselectDigDug----------------------------------素材/綿100%原産国/アメリカ製状態/特筆すべき傷、汚れはありません。古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。...関連商品#DigDug90s...*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。*タバコ吸いません、ペット飼っておりません...☆フォロー頂いた方限定で、下記のようにお値下げいたします。〜2999円→100円引き〜4999円→200円引き〜9999円→300円引き10000円〜→500円引き☆2点以上まとめ買いで更に合計から300円引き☆☆リピーターの方は更に合計から200円引き☆ご購入前にコメントにて「フォロー割」「まとめ買い割」「リピ割」とお知らせください☆◾️90s古着からデザイナーズまで尖った古着をご紹介します、宜しければフォローを下記出品者名からお願い致します。D-127

