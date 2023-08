宅配 NIKE LUNAR FORCE 1 DUCKBOOT LOW 27cm スニーカー

ナイキ ルナ フォース 1 ダックブーツ ローカット 27cm正規品になります。

【商品説明】

アッパーはバキュームテクノロジーで形成し、本体に撥水加工を施しています。また、水や小石等の浸入を防ぐ為のガゼットタンやソールユニットには"LUNARLON FORM"を搭載。ガムソールは地面をとらえてトラクションを発揮してくれる一足になります。

【状態】

若干の使用感がございますが、他に目立つ傷や汚れはございません。

【付属品】

箱無しになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

【サイズ確認】

サイズ感、他サイズのご質問はお答えしかねます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN27

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

管理番号#U09366 0614

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

