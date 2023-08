オークションで購入し、全体をクリーニングして綺麗にして以下の改造を行いました。

フェンダージャパン/ストラトキャスター/made in JAPAN/Cシリアル

特徴として、シングルピックアップ形状と通常のハムバッカーを3個実装し、多彩な音色を選択設定が出来るようにしました。

さらにピックアップの配線を工夫し、以下の機能を実現しています。

操作説明書(写真No.10)

*ネックピックアップをセンターピックアッ

プ、ブリッジピックアップにプラスして、

通常のストラトには出せない音色を選択

①ネック+ブリッジ

②ネック+センター+ブリッジ

*ネック、センター、ブリッジ、3個のピックアップ個別にコイルタップを選択する機能

①リア側のシングルコイル

②ハムバッカー

③フロント側のシングルコイル

*ネックピックアップとセンターピックアップの配線をシリーズに変更する機能

①通常

②シリーズ

<外観、状態>

☆塗装色: メタリックレッド

☆外観: 特筆するキズ、打痕もなく美品

☆フレットは新品同様

☆弦高、オクターブ調整済み

☆ネックは、ほぼストレート

☆弦: 新品9-42、即演可能

☆重量: 約3.2kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

