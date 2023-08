【半額】 BROWN by 2-tacs "2B JKT & SLACKS" テーラードジャケット

BROWN by 2-tacsの60/40クロスセットアップです。

1シーズン着用しましたが、サイズアウトしてしまいクローゼットに眠っていましたので泣く泣く出品させて頂きます。

色はブラックインディゴでサイズはSとなります。商品説明や価格など詳しくは

https://2-tacs.jp/brown/brown_by_2-tacs_tight_slacks_wide_slacks_2.html

のぞいて頂いた方がいいかと。

当方、S寄りのMといったサイズ感ですが、普段Sサイズを着る方がおすすめです。

ジャケット下のボタンの縫製が取れてきています。お直し特に出さず出品しますので、ご了承下さい。

カラー···ブラックインディゴ

柄・デザイン···無地

素材···60/40クロス

アウター形···シングル

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブラウンバイツータックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

