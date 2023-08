お気に入り カーディガン 《希少》ラコステライブ⭐︎ニット L 肌色 ベージュ 刺繍ロゴ ニット/セーター

数ある商品の中から《みちこ@古着マニア》のページを閲覧いただきありがとうございます^_^

⚫商品名

ラコステライブのニット カーディガンです☺︎

⚫ポイント

・刺繍ワンポイントロゴ

・ラグラン袖

・落ち着きのあるカラーリングが大人っぽい‼︎

⚫状態

使用感、両袖にシミ汚れ、前身頃に汚れがございますが、その他目立ったダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます☺︎

⚫️カラー

ベージュ 肌色

グレー 灰色

⚫サイズ 4《Lサイズ》

(着丈69cm、身幅47cm、首から袖丈87cm)

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入OKです!!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します♡

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

#N167

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステライブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

