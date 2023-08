☆MACHATT 大人気のカットワークレースドレス☆

マチャットのジャンパースカートです



❃フォロー割 200円引き

◎ご購入の際には専用ページを作成させていただきます。

購入をご希望の方は必ずコメントにて

お問い合わせをお願いいたします。

専用ページよりご購入をお願いいたします♡

----------------------

【新品未使用】

MACHATT

マチャット

カットワークレースドレス

カラー:BLACK

サイズ:F

カットワークレースを施した切替ワンピース。

レース部分はオリジナル柄で

異素材をカットワーク刺繍で作り、

上半身はボリューム袖とややシアー感があり

胸元は生地を2重に仕立て、

ハリ感もありフェミニンさとかっこよさも漂う

ワンピースです。

丈は長すぎないので、ミドル丈のブーツを合わせたり

足元のおしゃれも楽しんでいただけます。

1枚で着たりニットを重ねたりレイヤードも

お楽しみ頂けます。

デイリーからオケージョンにもお召し頂けます。

----------------------

❃新品未使用品ですが、

こちらはブランド余剰品・サンプル品となりますので

紙タグ、ブランドタグ、洗濯タグなし又はカットされております。

❃市場に出回っている正規品と同様のクオリティですが、

仕様が若干異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

❃他サイトと併用しておりますので、

コメントなく即購入の場合はご用意できない恐れもございます。

お手数おかけしますが、必ず在庫確認コメントをください。

専用ページをお作りいたします。

#MACHATT

#machatt

#マチャット

#カットワークドレス

#ドレス

#ワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マチャット 商品の状態 新品、未使用

