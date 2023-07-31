注目の福袋をピックアップ！ champion rhc i tシャツ　ロンハーマン　RHC you love Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ロンハーマン×チャンピオンのコラボTシャツです。
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発売当時即完した人気商品です。
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高い人気を誇るChampion(チャンピオン)とのコラボアイテム最新作。前回のスウェットパーカーで好評を博したシリーズがTシャツになって再登場です。9.4ozの肉厚なリバースウィーブボディを使用し、バックに"I love you"のメッセージをチェーンステッチで施しています。左袖部分にもチャンピオンロゴワッペンを施した、コラボに相応しいディティールを持った一枚です。限られた店舗のみでリリースされた販売数激少モデルです。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ロンハーマン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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人気のアイラブユーの刺繍があるロンハーマン×チャンピオンのコラボTシャツです。発売当時即完した人気商品です。高い人気を誇るChampion(チャンピオン)とのコラボアイテム最新作。前回のスウェットパーカーで好評を博したシリーズがTシャツになって再登場です。9.4ozの肉厚なリバースウィーブボディを使用し、バックに"I love you"のメッセージをチェーンステッチで施しています。左袖部分にもチャンピオンロゴワッペンを施した、コラボに相応しいディティールを持った一枚です。限られた店舗のみでリリースされた販売数激少モデルです。L サイズ着丈72身幅61肩幅59waxワックスザハードマンthmpatagoniapatalohaノースフェイスnorthfaceバルトロサンダーヒマラヤンp-6フリースパタゴニアシンチラロスガトスクルースナップTレトロxサーフスケボーカーハートスラッシャーシュプリームFTCindependentインディペンデントVansバンズSATURDAYS SURF NYCサタデーズ サーフ ニューヨークDeus ex MachinaデウスエクスマキナPatagoniaパタゴニアTCSSティーシーエスエスRonHermanロンハーマンRVCAWTWダブルティーALOHA BEACH CLUBアロハビーチクラブBANKSTESrhc Ron Hermanwtapswindandseasupreme
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ロンハーマン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし