注目の福袋をピックアップ！ champion rhc i tシャツ　ロンハーマン　RHC you love Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

人気のアイラブユーの刺繍がある

ロンハーマン×チャンピオンのコラボTシャツです。

発売当時即完した人気商品です。

高い人気を誇るChampion(チャンピオン)とのコラボアイテム最新作。前回のスウェットパーカーで好評を博したシリーズがTシャツになって再登場です。9.4ozの肉厚なリバースウィーブボディを使用し、バックに"I love you"のメッセージをチェーンステッチで施しています。左袖部分にもチャンピオンロゴワッペンを施した、コラボに相応しいディティールを持った一枚です。限られた店舗のみでリリースされた販売数激少モデルです。

L サイズ

着丈72

身幅61

肩幅59

wax

ワックス

ザハードマン

thm

patagonia

pataloha

ノースフェイス

northface

バルトロ

サンダー

ヒマラヤン

p-6

フリース

パタゴニア

シンチラ

ロスガトスクルー

スナップT

レトロx

サーフ

スケボー

カーハート

スラッシャー

シュプリーム

FTC

independent

インディペンデント

Vans

バンズ

SATURDAYS SURF NYC

サタデーズ サーフ ニューヨーク

Deus ex Machina

デウスエクスマキナ

Patagonia

パタゴニア

TCSS

ティーシーエスエス

RonHerman

ロンハーマン

RVCA

WTW

ダブルティー

ALOHA BEACH CLUB

アロハビーチクラブ

BANKS

TES

rhc Ron Herman

wtaps

windandsea

supreme

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

