アッパーハイツ

upper hights

ストレートデニム

the him

サイズ21

股上27cm

股下68cm

ウエスト33cm

アイテム説明(サイト引用)

upper hightsのワイドストレートモデル

ワイドシルエットで裾が溜まるような

シルエットが特徴のモデル。

オーセンティックなストレートシルエットが

特徴でやや太めのレッグライン。

腰位置でとまる絶妙なウエスト設定で、

裾をワンクッションして履くのがお勧めです。

2022年8月購入

2.3回着用しました

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アッパーハイツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アッパーハイツupper hightsストレートデニムthe himサイズ21股上27cm股下68cmウエスト33cmアイテム説明(サイト引用)upper hightsのワイドストレートモデルワイドシルエットで裾が溜まるようなシルエットが特徴のモデル。 オーセンティックなストレートシルエットが特徴でやや太めのレッグライン。腰位置でとまる絶妙なウエスト設定で、裾をワンクッションして履くのがお勧めです。2022年8月購入2.3回着用しました

