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海外最新 Arc’teryx アークテリクス BLADE28 グレー ブレード28 リュック/バックパック

商品の説明

今は廃盤になっているアークテリクス ブレード28です。（容量28L）
【直営店購入】North Face ビジネスバックパック ローマーディ 18L黒
ポケットも多くしっかりしていて背負っていて楽ですが
スポック様専用　カリマー リッジ50プラス ミディアム ブラック
使用機会がなさすぎるため出品いたします。
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数回程度しか使用していないため使用感は
THE NORTH FACE ローリングサンダー 30インチ
ほとんどないかと思われます。

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商品の情報

ブランドアークテリクス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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今は廃盤になっているアークテリクス ブレード28です。（容量28L）ポケットも多くしっかりしていて背負っていて楽ですが使用機会がなさすぎるため出品いたします。数回程度しか使用していないため使用感はほとんどないかと思われます。

商品の情報

ブランドアークテリクス
商品の状態目立った傷や汚れなし

海外最新 Arc’teryx アークテリクス BLADE28 グレー ブレード28 リュック/バックパック

28分钟前

海外最新 Arc’teryx アークテリクス BLADE28 グレー ブレード28 リュック/バックパック

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64feb1d9995

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64feb1d9995
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