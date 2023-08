最高の品質 ♦️EJ2750番 SHARP電子レンジ 【2021年製 】 電子レンジ/オーブン

✨✨閲覧頂き誠にありがとうございます!ご購入前にプロフィール、商品説明欄をご確認ください♪質問ございましたらコメントにてお待ちしております!✨✨

✨✨閲覧頂き誠にありがとうございます!ご購入前にプロフィール、商品説明欄をご確認ください♪質問ございましたらコメントにてお待ちしております!✨✨【商品概要】♦️EJ2750番 SHARP電子レンジ♦️年式:2021年製 ♦️型番:RE-CE8-KW♦️サイズ:幅455㎜奥行341㎜高さ282㎜※設置場所の寸法を必ずご確認ください。※付属品は商品写真にあるものが全てとなります。【当店限定プラン】✨送料無料✨指定エリア無料配送!※プロフィールをご確認ください。✨設置無料✨洗濯機の設置無料!✨保証✨初期不良は当店でご対応を行います。✨洗浄済み✨全商品簡易清掃済みとなります。✨セット割引✨その他家電(小物含む)とのセット購入で更に割引有‼️✨直接割引✨直接商品の引取りの場合は割引有り!所沢市です。~~設置・配送無料エリア~~東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県※一部地域除く。詳細はプロフィールをご覧下さい。~~配送時間枠~~下記3つからお選びください。①8~12時②12~19時③17~22時~~有料オプション~~①お急ぎ便(2000円)➡️3日以内の配送を希望の場合。②3時間指定 (2000円)➡️8時~22時の中から3時間の枠で指定可。③お任せオプション(6000円)➡️当日搬入の際にお手伝いができない場合。~~引取可能~~買い替えで不要になったり壊れてしまった家電類の同時引き取りも可能です!(有料)金額は年式や大きさ等により変わりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。※注意事項※・初期不良があった場合ご対応をさせて頂きますが評価後の対応は不可となります。返品時の送料はお客様負担となります。・全ての商品が簡易清掃となります。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。★こちらから一覧も確認可能です★#超激安家電販売!小物家電一覧2ドア/3ドア/4ドア/5ドア/冷蔵庫/観音開き/国産メーカー/家電セット/テレビ/コンロ/電子レンジ/オーブンレンジ/乾燥機/ソファー/エアコン/ドラム式洗濯機/大型冷蔵庫/激安/格安/最安/ファミリー/一人暮らし/単身/SHARP/Panasonic/TOSHIBA/三菱/日立/SONY

