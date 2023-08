ご覧いただきありがとうございます。

ビンテージ 旧アップルロゴ パーカー

即購入okです。

ご覧いただきありがとうございます。即購入okです。miharayasuhiroのダメージグランジパーカーです元々ダメージ加工で最初からused感は出てますが着用回数は4〜5回で綺麗な商品です(畳ジワはあります)大量生産の商品では作れない計算されたダメージ加工がほどこされています。そして生地もしっかりしております。身長170で着用肩幅約46身幅約48着丈約73個人の感覚の差はあると思いますがSのサイズ表記ですがMサイズくらいの感じだと思います。ミハラならではのデザインでカッコいいですし、このプルオーバーのこの形の物は生産数も少なく滅多に出てこないレアな物です。近年の古着ブームにもとてもマッチしますのでこの機会にいかがですか?格安にてお譲りいたします。気になる事はコメント下さい。よろしくお願いします。#古着#古着屋#ニルバーナ#グランジ#パンク#アンダーカバー#ヒステリックグラマー#パンクドランカーズnumber (n)ine ナンバーナイン パーカーraf simons ラフシモンズundercover アンダーカバーundercoverism アンダーカバイズムrick owens リックオウエンスkazuyuki kumagai カズユキ クマガイshinya yamaguchi シンヤヤマグチjean paul gaultier ジャンポールゴルチエ kansai yamamoto カンサイヤマモトjohn galliano ジョンガリアーノhysteric glamour ヒステリックグラマーjunya watanabe man ジュンヤワタナベmihara yasuhiro ミハラヤスヒロ mm6 エムエムシックス コムデギャルソンmaison margiela メゾンマルジェラloverboy ppfm COMME des GARCONSdirk bikkembergs jeremy scott adidas beauty:beast ビューティービーストwalter van beirendonck ダメージデニムカラー···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···無地タイプ···プルオーバーポケット···あり季節感···春、秋、冬

