2022最新のスタイル BOYZ N THE HOOD ムービーTシャツ半袖 黒 1X Ice Cube Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

即購入大丈夫です。

■商品番号

d144-01-0023

■商品名

BOYZ N THE HOOD ムービーTシャツ 半袖 黒 1X ブラック Ice Cube アイスキューブ ボーイズンザフッド HIP HOP 映画 d144

■素材

100%COTTON

■商品説明

アメリカから買い付けたアイテムです。

ICE CUBEが出演していたことでHIP HOPファンの方にも人気がある「BOYZ N THE HOOD」半袖 Tシャツです。

タグプリント部分が薄れていますが、BOYZ N THE HOODロゴ入りのオフィシャル品です。

ストリートアート風のタイトルロゴは珍しいレア品ですので初見の方も多いと思います。

程よく張りのある100%COTTONボディで袖・裾ともに強度の高いダブルステッチです。

胴体部分に縫い目がない丸胴仕様によって着心地が良い作りになっています。

襟に擦れによる褪色など使用感はありますが問題なく着用いただけます。

是非ご検討ください。

■注意事項

※ご使用のディスプレイにより表示される画像の色が異なる場合がございます。

■SIZE

表記 1X

肩幅 約55.5cm

身幅 約57.5cm

袖丈 約18.5cm(肩から)

着丈 約73.0cm(襟下から)

サイズ感 XL程度

着用モデル 172cm,62kg

値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

