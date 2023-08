最低価格の 【選択も可能】ASTRO All yours K-POP/アジア

ASTRO All yours アルバムです。

【選択も可能】ASTRO All yours

お値段は画像全ての場合です。バラ売り可能

全てトレカ確認のため開封しただけです。

バラ売りしておりますので選択していただけます。

〈メッセージトレカは通常トレカご購入の場合無料です〉

バラ売り希望の方は、

コメント欄に下記をご記載の上コメントお願いします。

別で新しく出品します。

①アルバム種類(赤、青、紫)

②トレカ2枚(タレント名と番号)

③メッセージトレカご希望(アルバム種類と違くてもOKです)

お値段の計算は、300円+トレカ料金となります。

⭐︎アルバム単品は300円

⭐︎アルバム不要の場合、100円引き

⭐︎トレカを複数枚購入も可能

まとめ買いは少しですがお値下げします。

よろしくお願いします。

ASTROウヌムンビンラキユンサナMJジンジン

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

