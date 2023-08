【送料込】 Retro AirJordan1 High Black/Metallic OG スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

【未使用品】Pantofolad’oroスエードスニーカー パントフォラドーロ

コメントなしでの即購入可能です!

値下げなどして欲しい方は言ってください!

▪️商品名

NIKE Air Jordan 1 Retro High OG Black/Metallic Silver/Gym Red

ナイキ エア ジョーダン レトロ ハイ オージー ブラック/メタリックシルバー/ジムレッド

▪️品番

555088-060

▪️商品状態

新品未使用になります。

▪️サイズ

表記・26.0

▪️箱付き・納品書・紐付きです。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

