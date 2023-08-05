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【★超目玉】 Arc’teryx アークテリクス BLADE28 グレー ブレード28 リュック/バックパック

商品の説明

今は廃盤になっているアークテリクス ブレード28です。（容量28L）
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ポケットも多くしっかりしていて背負っていて楽ですが
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使用機会がなさすぎるため出品いたします。
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数回程度しか使用していないため使用感は
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ブランドアークテリクス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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今は廃盤になっているアークテリクス ブレード28です。（容量28L）ポケットも多くしっかりしていて背負っていて楽ですが使用機会がなさすぎるため出品いたします。数回程度しか使用していないため使用感はほとんどないかと思われます。

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ブランドアークテリクス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【★超目玉】 Arc’teryx アークテリクス BLADE28 グレー ブレード28 リュック/バックパック

18分钟前

【★超目玉】 Arc’teryx アークテリクス BLADE28 グレー ブレード28 リュック/バックパック

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