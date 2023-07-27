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リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング

商品の説明

【素材】 -material-
TIFFANY&Co. ティファニー　ミルグレインリング　Pt950
Pt900 プラチナ900
美品 HERMES エルメス ベルトモチーフ リング silver 52刻印
サファイア Sapphire 1.67カラット
最終交渉可JC193★高級 ダイヤモンド0.3ct K18リング 鑑別カード付き

☆美品☆HERMES トリコ スカーフリング(3個セット)【1201105】
【サイズ】 -size-
ＢVLGＡRIビー・ゼロワンリング
9号 #49
Cartier　カルティエ　シェリーリング　48　ダイヤモンド0.3ct　K18
内径(inner ring size) 15.8mm
☆【ブルーサファイア】プラチナリング
最大幅(max) 7.6mm
18金 K18 ルビー&ダイヤ付きリング レディース 3.5g 12号 X606
裏側幅(back side) 1.9mm
【お得！】Cartier／カルティエ／リング／指輪／9号

高品質Pt950ダイヤモンド 2.00ct リング （証明書付き）72
【Diamond GRADE】
717 K18 ダイヤハートシェイプデザインリング
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Ruuuu様専用＊中古品＊magnolia12マグノリア12＊エメラルド

【鑑別書付き】カルティエ K18 トリニティリング #48 SM ダイヤ
【weight】
ANNA SUI★Silver925リング
2.74g
Pomellato ポメラート ヌードクラシックリング レモンクォーツ #53

【Lab様専用】GUCCI 24号
カラー...ブルー
e.m. em イーエム ゴールドリング 1701-AR891
材質...ゴールド
値下げ中　ココクラッシュ ミニモデルリング
装飾...その他ストーン

K18 18金　天然ダイヤモンド　スター・星　ジュエリーリング

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コデラトモコ TOMOKO KODERA Pt ダイヤ リング 0.60ct
【素材】 -material-Pt900 プラチナ900サファイア Sapphire 1.67カラット【サイズ】 -size-9号 #49内径(inner ring size) 15.8mm最大幅(max) 7.6mm裏側幅(back side) 1.9mm 【Diamond GRADE】---【weight】2.74gカラー...ブルー材質...ゴールド装飾...その他ストーン

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リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング

36分钟前

リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング

¥19,800 ¥14,850

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