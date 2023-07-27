リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング

【素材】 -material-

TIFFANY&Co. ティファニー ミルグレインリング Pt950

Pt900 プラチナ900

美品 HERMES エルメス ベルトモチーフ リング silver 52刻印

サファイア Sapphire 1.67カラット

最終交渉可JC193★高級 ダイヤモンド0.3ct K18リング 鑑別カード付き



☆美品☆HERMES トリコ スカーフリング(3個セット)【1201105】

【サイズ】 -size-

ＢVLGＡRIビー・ゼロワンリング

9号 #49

Cartier カルティエ シェリーリング 48 ダイヤモンド0.3ct K18

内径(inner ring size) 15.8mm

☆【ブルーサファイア】プラチナリング

最大幅(max) 7.6mm

18金 K18 ルビー&ダイヤ付きリング レディース 3.5g 12号 X606

裏側幅(back side) 1.9mm

【お得！】Cartier／カルティエ／リング／指輪／9号



高品質Pt950ダイヤモンド 2.00ct リング （証明書付き）72

【Diamond GRADE】

717 K18 ダイヤハートシェイプデザインリング

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Ruuuu様専用＊中古品＊magnolia12マグノリア12＊エメラルド



【鑑別書付き】カルティエ K18 トリニティリング #48 SM ダイヤ

【weight】

ANNA SUI★Silver925リング

2.74g

Pomellato ポメラート ヌードクラシックリング レモンクォーツ #53



【Lab様専用】GUCCI 24号

カラー...ブルー

e.m. em イーエム ゴールドリング 1701-AR891

材質...ゴールド

値下げ中 ココクラッシュ ミニモデルリング

装飾...その他ストーン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【素材】 -material-Pt900 プラチナ900サファイア Sapphire 1.67カラット【サイズ】 -size-9号 #49内径(inner ring size) 15.8mm最大幅(max) 7.6mm裏側幅(back side) 1.9mm 【Diamond GRADE】---【weight】2.74gカラー...ブルー材質...ゴールド装飾...その他ストーン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

K18 18金 天然ダイヤモンド スター・星 ジュエリーリングフェラガモ 指輪パライバトルマリンの人工石パライバベリル0.34ct k18リング14号K462 【太陽の光】ペアリング フリーサイズ サンムーン 波 リング 指輪10g★2.41ct★✨エメラルド0.98ctダイヤモンドプラチナリング指輪ちあき様専用 ★杢目金屋★ ペアリング 結婚指輪 K18 SVトレセンテ ダイヤモンド 婚約指輪SERGE THORAVAL 7 指輪 SV925ルビー1,89ctリングコデラトモコ TOMOKO KODERA Pt ダイヤ リング 0.60ct