www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
【素材】 -material-
TIFFANY&Co. ティファニー ミルグレインリング Pt950
Pt900 プラチナ900
美品 HERMES エルメス ベルトモチーフ リング silver 52刻印
サファイア Sapphire 1.67カラット
最終交渉可JC193★高級 ダイヤモンド0.3ct K18リング 鑑別カード付き
☆美品☆HERMES トリコ スカーフリング(3個セット)【1201105】
【サイズ】 -size-
ＢVLGＡRIビー・ゼロワンリング
9号 #49
Cartier カルティエ シェリーリング 48 ダイヤモンド0.3ct K18
内径(inner ring size) 15.8mm
☆【ブルーサファイア】プラチナリング
最大幅(max) 7.6mm
18金 K18 ルビー&ダイヤ付きリング レディース 3.5g 12号 X606
裏側幅(back side) 1.9mm
【お得！】Cartier／カルティエ／リング／指輪／9号
高品質Pt950ダイヤモンド 2.00ct リング （証明書付き）72
【Diamond GRADE】
717 K18 ダイヤハートシェイプデザインリング
---
Ruuuu様専用＊中古品＊magnolia12マグノリア12＊エメラルド
【鑑別書付き】カルティエ K18 トリニティリング #48 SM ダイヤ
【weight】
ANNA SUI★Silver925リング
2.74g
Pomellato ポメラート ヌードクラシックリング レモンクォーツ #53
【Lab様専用】GUCCI 24号
カラー...ブルー
e.m. em イーエム ゴールドリング 1701-AR891
材質...ゴールド
値下げ中 ココクラッシュ ミニモデルリング
装飾...その他ストーン
K18 18金 天然ダイヤモンド スター・星 ジュエリーリング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
フェラガモ 指輪
パライバトルマリンの人工石パライバベリル0.34ct k18リング14号
K462 【太陽の光】ペアリング フリーサイズ サンムーン 波 リング 指輪
10g★2.41ct★✨エメラルド0.98ctダイヤモンドプラチナリング指輪
ちあき様専用 ★杢目金屋★ ペアリング 結婚指輪 K18 SV
トレセンテ ダイヤモンド 婚約指輪
SERGE THORAVAL 7 指輪 SV925
ルビー1,89ctリング
コデラトモコ TOMOKO KODERA Pt ダイヤ リング 0.60ct
【素材】 -material-Pt900 プラチナ900サファイア Sapphire 1.67カラット【サイズ】 -size-9号 #49内径(inner ring size) 15.8mm最大幅(max) 7.6mm裏側幅(back side) 1.9mm 【Diamond GRADE】---【weight】2.74gカラー...ブルー材質...ゴールド装飾...その他ストーン
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング
375
36分钟前
リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング
¥
19,800
¥
14,850
(税込) 送料込み
1
6
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
アクセサリー
リング
757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
8219a7eb
286
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (6)
リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥30,000
¥17,100
VENDOME AOYAMA 11号プラチナダイアモンドリング
¥69,500
¥37,530
カルティエ ヴァンドーム リング 7号
¥16,500
¥12,375
GUCCI★指輪
¥21,670
¥12,135
サファイア [0.761ct ] ルース 鑑別書ソーティング
¥38,800
¥22,116
Tiffany&Co.❤️ティファニー ダブルティアドロップ 1Pダイヤリング
¥168,000
¥77,280
Dr.コパ 指輪 ドクターコパ 馬蹄 リング アクセサリー ジュエリー 風水
¥16,000
¥12,000
モニカカスティリオーニ ブロンズ リング
¥480,000
¥220,800
ティファニー ソレストダイヤモンドPTリング
¥18,880
¥14,160
k18 リング ムーンストーン ダイヤモンド込み
¥45,000
¥24,750
新品加工済み天然ダイヤ◎９号アンティークダイヤリングに磨きをかけました。
¥10,700
¥9,095
ジュエリーツツミ ダイヤモンドリング K10 イエローゴールド ピンキーリング
¥160,000
¥73,600
おすすめ‼️Dr.コパ 風水ジュエリー 馬蹄 ピンキーリング K18 ダイヤ
¥15,500
¥11,625
【極美品】NIESSING ニーシング アバックスリング シルバー
¥27,000
¥15,120
【新品】K18 YG ゴールドルチルクォーツリング #10
¥34,000
¥19,380
pt900 Vラインダイヤモンドリング 0.17ct 14号
¥13,500
¥11,475
HUMAN MADE ハートリング 3カラー
¥29,000
¥16,240
【美品】Dior 30 MONTAIGNE モンテーニュ リング サイズM
¥122,000
¥56,120
本日限定値下げ❗️PT ハートシェイプダイヤモンドリング 12号
¥20,000
¥11,200
レーシークロス ダイヤモンド K18リング 12号
¥16,000
¥12,000
MICHELANGELO スリーピングビューティーターコイズ&ダイヤモンドリング
¥39,800
¥22,686
ROYAL ORDER ロイヤルオーダー リング チャーム セット
¥42,500
¥23,375
シルク100％ 掛ふとんカバー SL ゴールドシルク✖エリシルク 日本製 新品
¥16,000
¥12,000
弓道 弽 翔鳳4ツ 6号
¥16,999
¥12,749
ランゾートップ ランニングマシン 中古品
¥30,000
¥17,100
クレージュ 受験スーツ 毛100% 9号 濃紺
¥27,600
¥15,456
OLD STUSSY パイル地ハット USA製
¥29,500
¥16,520
FOG エッセンシャルズ スウェット theater8 ペイント
ホーム
リアル 757.Pt900 サファイヤ リング 指輪 1.63ct Ring 2.7g リング
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.