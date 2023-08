新しいコレクション Borders at Balcony パールボウタイブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

ボーダーズアットバルコニー

リネンシャツ ネイビー

2022SSのパールボウタイブラウスです。

Borders at Balcony パールボウタイブラウス



ツイル生地がたっぷりと使われたボウタイに襟元のパールとゴールドのボタン、袖口の後ろ半分にあるボーダーがとても可愛いです。

・着用回数: 1回 式典の90分間のみ。

・購入価格: 37,400円(税込)

・サイズ36

胸囲 92.5cm 着丈 56.5cm 肩幅 35cm 袖丈 52.5cm

1度着用し、自宅保管。

春のイベントや、お仕事、学校行事などで長くご愛用いただけるかと思います。

綺麗なうちにお譲りしたいです。

素敵に着こなしてくださる方とのご縁がありますように...^^

カラー···ホワイト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 未使用に近い

