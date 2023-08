⚠引越し後は匿名配送できないのでご了承ください。⚠

家族のものです。タンスの肥やしとなっていた品です。定価が数万円の品ですのでかなりもったいなくて出品しました。着用回数少なめです。

短パンの方はボタンとジッパーがついているので着用時問題なく使用できそうですよ。

もしかするとウエスト部分のゴムが伸びきっているかもしれません。本人サイズダウンしてしまったので確認できません。

しまむら、GU、ユニクロで大きいサイズ扱っていない時代に百貨店で購入したのでかなり高かったです。

腕、身体の横側にスリットのような感じのデザインです。

数枚の布を糸で縫い付けた感じですので洗濯の際は必ず洗濯ネットを使わないと破けてしまいそうです。薄めな生地なので快適に過ごせます。

上左側にポケット1つ、下ズボン後右側にポケット1つあり。

#あさひ_メンズ

#あさひ_全商品

↑一覧はこちらからどうぞ

引越しの予定、建て壊しの予定ありますので時間の余裕ありません。

家族全員分の断捨離をしているので購入をお考えの方早めにお願いします。

急に出品取り消しするかもしれません。

包装は再利用資材使用する可能性あります。

ショップ出品ではありませんので梱包が嫌、簡易包装だったなど到着後のクレームやめてください。

マナー悪い方の購入ご遠慮お願い申し上げます。

基本コメントなし即購入OKです。

購入後連絡しますので返事お願いします。

金、土、日、祝日(天候により発送まで2週間以上かかる可能性あり)の発送難しい可能性あります。

甚平 大きいサイズ

KIRAKUMONO

4L

綿 100%

日本製

ズボン

胸囲 110〜120

素人が採寸しましたので誤差ご了承ください。

肩幅 約64cm

#甚平 #KIRAKUMONO #メンズ #トップス #ズボン #短パン #ステテコ #リラックス #パンツ #部屋着 #普段着 #お祭り #サイズ大きめ #大きいサイズ #ビックサイズ #3L #4L #綿 #日本製 #古着 #used #服 #洋服 #コスプレ #ハロウィン #サスティナブル #サステ #匿名配送 #送料無料 #buyee

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 未使用に近い

