テレビ視聴頻度が減少したため、出品致します!

故障等はなく、問題なく視聴可能です!

コード・リモコン等、付属品は揃っておりますが、画像にてご確認ください。

B-CASカード、チューナー用コードも付属しておりますので、到着したらすぐに視聴可能です。

(B-CASカードについては、使用者変更の手続きも実施済みですので、そのまま使って頂けます。)

梱包・発送たのメル便にて、発送させて頂きます。

ぜひご検討ください!

【付属品】

・リモコン

・電源コード

・チューナー用コード

・B-CASカード

・テレビスタンド

【製品仕様詳細】

画面寸法 幅:854mm 高さ:480mm 対角:980mm

外形寸法 テレビスタンド含む 幅:886mm 高さ:561mm 奥行:247mm

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2011カラーTV: 5

多段階評価2014カラーTV: 5

画素数クラス別(横): 1920−3839

画素数クラス別(縦): 1080−2159

画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 39インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#パナソニック

#Panasonic

#TH-39A305

#ビエラ

#VIERA

#液晶テレビ

#フルハイビジョン

#FullHD

種類...液晶テレビ

パネル性能...FullHD(フルハイビジョン)

商品の情報 商品のサイズ 37~40インチ ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

