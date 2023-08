ご覧頂き誠にありがとうございます。

◆完動品◆75周年モデル PENTAX ペンタックス ESPIO mini

迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。

新品未開封【即購入可】instax mini EVO



Mamiya RZ67 PRO II MACRO M 1:4.5 140mm

古物商許可取得済み

完動品 konica c35 flashmatic フィルムカメラ 動作確認済み

大阪府公安委員会 第622020183592号

[美品] Pentax 645 中判一眼レフカメラ ボディ



canon eos-1v 広角ズームレンズと標準単焦点レンズ、フィルム2本 他

商品紹介

Olympus OM-2 + F.Zuiko 50mm F/1.8

今回、紹介させていただく商品は

SUPERIAX-TR400 FUJIFILM 35mmカラーフィルム



OLYMPUS PEN-F F.ZUIKO Auto-S F1.8 ★完動品!

Mamiya UNIVERSAL 6×9

美品 MAMIYA マミヤ M645 1000S 中判フイルムカメラ

+

Canon A-1+Cosina 70-210mm f4.5-5.6 完動美品

SEKOR 100mm 3.5

MINOLTA CLE + M.ROKKOR28F2.8



オリンパスミユー

でございます。

Canon AE-1 Program 35mm SLR フィルムカメラ ボディ



未開封品ブラックバードフライ二眼レフトイカメラ すんドめ限定バージョン



KLASSE BLACK

商品詳細

美品 希少 ライカ 純正 M3 元箱

■外観

ハッセルブラッド Hasselblad ノブメーター(露出計) アダプター付き



フジカラー業務用 ISO100 24枚撮 10本セット

グリップにリペイント跡があります。

mar9ket 様専用 INSTAX MINI HELLO KITTYチェキ

グリップシャッターの反応が少し悪いです。

ライカ ミニ2



PENTACON six TL Carl Zeiss Jena Biometar

使用に伴うスレキズ程度は見られますが、

Pentax LXウエストレベルファインダーFF-1

全体的に綺麗な外観を維持しています。

完全動作 CANON demi ee17



値下げ!実写済、アサヒPENTAX SV 露出計付一眼レフ フィルムカメラ、

お写真多数あげておりますので

【最終価格】Nikon R8 Super8 Movie 1234

併せてご確認くださいませ。

mamiya RB67 中判カメラ



値下げ【美品・専用ケース・オマケ付き】チェキ スクエア SQ6

マウント綺麗です。

✿ライカ Leica Elmar 50mm F3.5 L39マウント



オリンパス OM-2 + G.ZUIKO 50mm F1.4 ♯0197

ジャバラにヨレやピンホールなく綺麗です。

ローライ35 Rollei35 ドイツ製 Carl Zeiss Tessar

圧着板も綺麗です。

SHARAN (シャラン)NIKON (ニコン )Fモデル(ミニチュアカメラ)



【美品✨完動品】 Nikon F4 AF NIKKOR28-85mm

モルト張り替えが必要です。

VOIGTLANDER BESSAMATIC ベッサマチック フィルムカメラ

光線漏れはありません。

Konica コニカ HEXAR ヘキサー 黒 35mm F2



富士フイルム X-TRA400(3本パック x 6箱)



FUJIFILMインスタントカメラ INS MINI 90 B NC 66AM

■ 光学

ニコン FE2 シルバー Ai-S 50mm F1.8 パンケーキレンズ 動作品



Nikon ズームファインダー 2.8cmアタッチメント

ファインダー内わずかにチリ・ホコリがあります。

OLYMPUS TRIP35 整備済 美品 返品保証有り

うすカビがやや多めですが

【超美品】CONTAX G2 ボディ

ファンダーを覗くと気にならず視界良好です。

☆とても綺麗です^^☆CANON AF35ML ⑩



美品 CONTAX T2 完動品

レンズは使用に伴うチリ、ホコリの混入があります。

MARIX マリックス カラー ネガフィルム 100D 36枚 5個セット

後玉にコーティング劣化、中玉周辺にうすクモリがありますが

Canon AE-1 PROGRAM & New FD 50mm F2#8633

カビやバルサム切れはなくクリアな状態です。

canonA-1+FD 50mm F1.8s.c.



リコー オートハーフ レッドサン

絞り羽に油じみございません。

コダック ポートラ400NC 4x5用 期限切れ 2セット



極上品 OLYMPUS PEN F OH済み+レンズ+露出計 セット

撮影に影響なくクリアな状態です。

送料込み Nikon F フォトミック +NIKKOR-s 50mm 1.4



★各部モルト張替え済・美品★ キャノン new F-1 ボディ #11688



Nikon F フォトミック FTN シルバー ボディ 動作確認済み

■ 動作

美品 Nikomat FTN 交換レンズ2本セット



ZEISS IKON Voigtlender コンパクトフィルムカメラ

絞りはしっかりとしたクリック感で

東京光学 トプコン35B

問題無く全域作動しております。

2507 整備済良品 Canon AE-1 Program オマケレンズ2本付き



【極上品】PENTAX LX SMC PENTAX-M 35mm F2.8 後期

ヘリコイドも適度な重さでスムーズです。

チェキ専用スマホプリンターLink2 SPACE BLUE 新品+フィルム20枚



contax t2 動作確認済み 作例有り 完動品

シャッタースピードはダイアル数値に応じて

OLYMPUS 20000台限定 カメラ

概ね正確に変化しています。

新品)チェキ instax mini11 フィルム20枚付ICE WHITE

バルブも問題ありません。

【値下げ】OLYMPUS PEN Lite E-PL5 オリンパスカメラ カメラ



■ 美品 ■ コンタックス CONTAX N1 ボディ

巻き上げ、巻き戻しは

【新品未使用】Minolta Zoom 110 Date

ダミーフィルムにて確認しております。

カメラ・レンズ29点セット まとめ売り バラ売り不可 ジャンク 部品取りに



動作確認済み◎ペンタックスSP × 55mm f1.8 フィルムカメラ

2重像すこし縦ずれしていますが

NIKONOS-V ニコノスV NIKONOS SB 105 スピードライト

ピント合わせは可能です。

❁美品!❁Nikon ニコン F4s ボディ フィルム 一眼レフカメラ



超美品 ニコマート FT シルバー ニッコール50㎜ f2レンズ 実写あり

異音など気になる不具合なく

Nikon ニコン F2 フォトミック + Nikkor 55mm f1.2

基本動作良好です。

Canon オートボーイS シルバー



me87a507tn Konica big mini BM-201

快適な撮影をお楽しみいただけます。

☆mototch様専用☆CANON Canonet GIII QL 17



KYOCERA CONTAX TIX ジャンク扱い

使用電池:

FUJI FILM 富士フイルム X X100T SILVER



◉ Nikon U2 & AF NIKKOR 50mm F1.8D



お値下げ【フイルムカメラ類6点おまとめ】①~⑥のフィルムカメラ

● お届けする内容

試写画像あり Nikon F アイレベル 完動美品 初期動作保証



※ひかり様お取置き nikon FM10/50mmマクロ/35-135mmレンズ

・カメラ本体

ミノルタSRT101

・レンズフード

引き伸ばし機 ラッキー90M-S

・スプール

Nikon カメラ&レンズ セット



KODAK PORTRA 400 120 ブローニー 未使用新品 ポート

おすすめの一品です!ぜひご検討ください!

Canon EF + FL 50mm f1.8



HORIZON 202 パノラマカメラ

また上記以外の破損や動作不良があった場合でも、

NIKON F100 50mmf1.4Dセット



水陸両用カメラ「Canon オートボーイD5」

商品到着より14日間、返金保証をいたしますので

ASAHI PENTAX 6×7 ペンタックス



【C2888】Olympus μ (mju) PANORAMA (ミュー)

安心してご購入ください。

Canon AE-1/FD 28mm 1:2.5 (良品)



Nikon Zfc 16-50 VR kit

#マミヤ

キャノン CANON7 50mm F1.8 レンズセット 露出計動作しています

#MAMIYA

完動品 Nikon F3+Ai NIKKOR 50mm F1.4 セット

#Mamiya

TAMRON 400mm F4 65B シリアルナンバー:90078

#FUTUREクリエイト

INSTAX MINI 90 ネオクラシック (フィルム付き)

#カメラ女子

Carl Zeiss Jena Cardinar 100mm F4

#昭和レトロ

PENTAX 67用 ウェストレベルファインダー

#フィルムカメラ

商品の情報 ブランド マミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠にありがとうございます。迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。古物商許可取得済み大阪府公安委員会 第622020183592号商品紹介今回、紹介させていただく商品はMamiya UNIVERSAL 6×9 +SEKOR 100mm 3.5でございます。商品詳細■外観グリップにリペイント跡があります。グリップシャッターの反応が少し悪いです。使用に伴うスレキズ程度は見られますが、全体的に綺麗な外観を維持しています。お写真多数あげておりますので併せてご確認くださいませ。マウント綺麗です。ジャバラにヨレやピンホールなく綺麗です。圧着板も綺麗です。モルト張り替えが必要です。光線漏れはありません。■ 光学ファインダー内わずかにチリ・ホコリがあります。うすカビがやや多めですがファンダーを覗くと気にならず視界良好です。レンズは使用に伴うチリ、ホコリの混入があります。後玉にコーティング劣化、中玉周辺にうすクモリがありますがカビやバルサム切れはなくクリアな状態です。絞り羽に油じみございません。撮影に影響なくクリアな状態です。■ 動作絞りはしっかりとしたクリック感で問題無く全域作動しております。ヘリコイドも適度な重さでスムーズです。シャッタースピードはダイアル数値に応じて概ね正確に変化しています。バルブも問題ありません。巻き上げ、巻き戻しはダミーフィルムにて確認しております。2重像すこし縦ずれしていますがピント合わせは可能です。異音など気になる不具合なく基本動作良好です。快適な撮影をお楽しみいただけます。使用電池:● お届けする内容・カメラ本体・レンズフード・スプールおすすめの一品です!ぜひご検討ください!また上記以外の破損や動作不良があった場合でも、商品到着より14日間、返金保証をいたしますので安心してご購入ください。#マミヤ #MAMIYA#Mamiya#FUTUREクリエイト#カメラ女子#昭和レトロ#フィルムカメラ

商品の情報 ブランド マミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ポラロイド POLAROID SX-70flexaret 完動品 Meopta Belar f3.5/80mm レンズ【美品】Pentax 6×7 TTL バケペン 75mm F4.5 中判カメラKONICA コニカ C35 FD コンパクト フィルムカメラ 23ち340完動品◎Canon AE-1 プログラム ボディ 防湿庫管理 フィルムカメラ95[美品] オリンパスOM-SYSTEM ZUIKOAUTO-W28mmRICOH GR10ジャンク品Mamiya UNIVERSAL 6×9 + SEKOR #3990099ポラロイド POLAROID SX-70 LAND CAMERA ランドカメラ【複】8229・8230・8231館 ニコン F2 フォトミック 、レンズ2本