ご覧頂き、有り難う御座います。

他にもdsquared2 を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。

#dsquared2_bluetomato

レディースモデルですが、日本ではメンズサイズになり大人気のシリーズです。

ディースクエアード ボタンフライジーンズ COOL GUY JEAN メンズ

ユニセックスデザインなので、性別関係なく履けるデザインでレディースの大きめサイズだからこそ、特別価格で出品させていただいております。

加工がとても格好いいのはもちろんですが、生地が上質なこともあり上品さもあります。個人的には一番好きなモデルの1つです。定価7〜8万円程度なので格安です。

このブランドはメンズ、レディース共通のデザインも多いため、細身の方、普通サイズの方でレディースモデルを着用する事に抵抗がない方はこちらをお勧めします。

サイズ的にメンズで活躍する、また実際に私自身も同モデルを履いておりますのでメンズカテゴリーで出品させていただいております。

お恥ずかしい話ですが、普通にメンズサイズを購入すると、股下の長さが余ってしまう事が多いです。レディースモデルが丈的にもちょうどよく、裾直しをする必要もないのでとてもおススメです。

新品、未使用品

【ブランド】 ディースクエアード

【シルエット】 cool girl JEAN

クールガール ジーンズ

【サイズ】 38(メンズ 42-44相当)

採寸しておりますので、下記をご覧ください

【生産国】 イタリア製

【付属品】 タグ 替ボタン

◆素人採寸

ウエスト 40.5

股上 25

股下 70

もも幅 23

裾幅 14.5

※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います

未使用品ですが、個人保管品とご理解くださいませ。

ディースク

デニム

ジーンズ

スリム

バイカー

スケーター

テーパード

カラー···ブルー

丈···フルレングス

シルエット···テーパード

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

