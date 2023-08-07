最高の 【ニュージーランド製】 G.L.BOWRON シープスキンムートンダッフルコート ダッフルコート

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◯size M

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サイズ表記：38inch

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実寸平置き

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着丈:約89cm 身幅:約52cm 肩幅:約44cm 袖丈:約64cm 裄丈:約96cm

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※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

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◯色 : キャメル

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◯商品紹介

【ニュージーランド製】 G.L.BOWRON シープスキンムートンダッフルコート



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ニュージーランドでは良質なムートンを提供する事で有名な『G.L.BOWRON（バウロン）社』の上質シープスキン（羊革）を使用。

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フロントに水牛角のトグルボタンが使用されたダッフルコートデザインの珍しいアイテムで、品質・デザイン・着心地共にこだわった素晴らしい仕上がりとなっています。

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デザインと仕上げはCANTERBURY社が行い、ハンドクラフトに仕上げられた正真正銘の高級ムートンコートになります。

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【ニュージーランド製】 G.L.BOWRON シープスキンムートンダッフルコート

▼ condition:

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こちらの商品は 【A】ランクです

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【S】ほぼ新品。ダメージや使用感がほぼ無い、美USED

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【A】多少の使用感はあるが、状態の良いUSED

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【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

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【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

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【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

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【N】新品、展示品、デッドストックなど。

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◯発送について

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追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。

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お支払い後、1〜2日以内に発送致します。

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◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

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■取引時の注意点

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古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

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※撮影環境による光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって、実際の色調と異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

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即購入大歓迎です(^-^)

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#ムートンコート

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#ダッフルコート

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#レザーコート

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#古着

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#ユーロ古着

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#ヨーロッパ古着

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#アメリカ古着

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#ビンテージ

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#くヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(^^)HARU.SHOPのHARUです。HARU.SHOP〜 トレンドや人気アイテムを多数出品中 〜出品中の商品はこちら ⇨ #HARU.SHOPぜひ【フォロー 】お願いします♪✓フォロワー様限定割引✓複数購入割引致します♪詳しくはプロフィールをご覧下さい。◯size Mサイズ表記：38inch実寸平置き着丈:約89cm 身幅:約52cm 肩幅:約44cm 袖丈:約64cm 裄丈:約96cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。◯色 : キャメル◯商品紹介ニュージーランドでは良質なムートンを提供する事で有名な『G.L.BOWRON（バウロン）社』の上質シープスキン（羊革）を使用。フロントに水牛角のトグルボタンが使用されたダッフルコートデザインの珍しいアイテムで、品質・デザイン・着心地共にこだわった素晴らしい仕上がりとなっています。デザインと仕上げはCANTERBURY社が行い、ハンドクラフトに仕上げられた正真正銘の高級ムートンコートになります。▼ condition: こちらの商品は 【A】ランクです【S】ほぼ新品。ダメージや使用感がほぼ無い、美USED【A】多少の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。◯発送について追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。お支払い後、1〜2日以内に発送致します。◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。■取引時の注意点古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。※撮影環境による光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって、実際の色調と異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。即購入大歓迎です(^-^)#ムートンコート#ダッフルコート#レザーコート#古着#ユーロ古着#ヨーロッパ古着#アメリカ古着#ビンテージ#くヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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