☆ベルテッドドレスワイドパンツ2023年春○サイズ1○定価:27,500円(税込)オンラインではこちらのサイズ完売しております。きちんと見えして、学校行事でもご使用になれると思います。ポリエステル100でとても涼しいです!ブランド商品説明↓↓↓【バックルと長めのベルトをあしらって、ハンサムなワンポイントをプラスしたハイウエストパンツ】【Design/Styling】深めのフロントプリーツを配置してお腹まわりをカバーしつつ、脚長効果が期待できるワイドシルエットのデザインは、ウエストベルトでサイズ調節が可能。共布ベルトやウエストの位置、タックやステッチの配置で抜群の細見えが叶う1本に。季節やシーンを問わず、シャツブラウスやニットプルオーバー、カットソーを合わせるなど、様々なスタイルに馴じみよく、同シリーズのバックリボンドレストップス (16WFT231065)を揃えれば、セットアップで着用いただけます。通年で着られるジョーゼット素材はシワにもなりにくく、しなやかで品を持たせた風合いなので、オフィスやリモート、会食やオフの日など、あらゆるシーンに活躍できますフレイアイディースナイデルユナイテッドアローズトゥモローランド

