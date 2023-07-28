【返品送料無料】 【美品激レア】dior ディオール サングラス メガネケースメガネ拭き付き サングラス/メガネ

【商品紹介】

【極美品】CHANEL シャネル アイコンフレーム サングラス

dior ディオール サングラス メガネケースメガネ拭き付き

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ディオール サングラス DIOR NUANCEF 807

激レア！かなりお気に入り！

Vivid Moon ビビッド ムーン メガネフレーム VM-11371

着用2回のみ(激レア)

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NINA RICCI フランス製 ヴィンテージ 眼鏡 5本セット ニナリッチ

箱付きですがレシートはなくしており

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ありません。

グロッシーサングラ 浜崎あゆみ着用

大阪心斎橋dior店舗にて購入してます。

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BVLGARI(ブルガリ) サングラス - 7011-A

自宅管理ですので

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ご理解ある方のみご購入お願いします！

No.1361メガネ KATHARINE HAMNETT【度数入り込み価格】

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

【商品紹介】dior ディオール サングラス メガネケースメガネ拭き付き激レア！かなりお気に入り！着用2回のみ(激レア)箱付きですがレシートはなくしておりありません。大阪心斎橋dior店舗にて購入してます。自宅管理ですのでご理解ある方のみご購入お願いします！カラー···ブラック

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

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