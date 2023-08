【超希少】ニルバーナのINCESTICIDE 90sヴィンテージTシャツです。

《US古着》ハーレーダビッドソン ピンナップガール Tシャツ 白T メンズ2XL



新品未使用 ルイヴィトン Tシャツ 半袖 パープル メンズ

・1994年のコピーライト入り

ストーンアイランド 白tシャツ M

・ボディは giant anvil

BURBERRY バーバリー ロゴTシャツ 黒 XS 23SS新作

・MADE IN USA

NIKE 80's 紺タグ ネイビータグ カマボコロゴ 半袖Tシャツ

・袖、裾はシングルステッチ

岸辺露伴は動かない「懺悔室」Tシャツ



WTAPS 2023SS VV / SS / COTTON 黒M ダブルタップス

若干の使用感はありますが、経年保管品としては特筆するダメージもなく、【B】と評価しております。

HUMANMADE FLAMINGO POCKE TEE L



スーパーレア VTG XL 90s offspring SMASH TEE

#必死のパッチの古着ラインナップ ←こちら

ミュグレー H&M



Supreme Old English Rhinestone Tee M31

【S】タグ付き未使用品、もしくはそれに 準ずる美品

vetmens ストリート 半袖 ロゴt

【A】使用感少なく、美品と言える商品

XL FCRB EMBLEM TEE エンブレム ブリストル Tシャツ 夏物



GREEN DAY Insomniac TOUR T-shirt

【B】全体的な使用感はあるが、目立つダ メージのない商品

SAINT Mxxxxxx × NEIGHBORHOOD SS TEE

【C】全体的な使用感に加え、特筆する べきダメージのある商品

専用★DESCENDANT ロゴ 刺繍 半袖 Tシャツ 3 白 ディセンダント

【D】全体的にダメージはあるが、着用に 何ら問題のない商品

Jamie Hewlett 90s vintage tee XL/ アニメ



Supreme COVID-19 Relief Box Logo Tee

【商品サイズ】

【最高カラー紫】STUSSY バックロゴ デカロゴ ショーンフォント半袖Tシャツ



【完売品】ワイスリー ビッグロゴ Tシャツ ベージュ 半袖 デカロゴ

【着丈】68

Kaikai Kiki 村上隆 フラワーコンプレックスコン Tシャツ 2018

【身巾】48

muta ムータ tシャツ 半袖 ビックバックロゴ 両面ロゴ入り

【肩巾】47

★ANGEL765 ☆さま専用

【袖丈】19 (cm)

「希少」マンチェスターU サッカーユニホーム



ヒステリックグラマーTシャツコラボベアブリックメディコムトイhysteric

平置きでの素人採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

限定コラボ STUSSY×MARVEL HULK



ビンテージ アメリカ Tシャツ

出品している商品はあくまでも使用品です。古着にご理解のない方、神経質な方は、ご購入をお控えください。

レア GREENDAY Tシャツ グリーンデイ バンT バンドTシャツ



武尊選手 UP'DT Tシャツ 4枚セット

希少品にて、代替えする商品もなく、余程の理由がない限り、返品はお受け出来ない事をご理解ください。

STONE ISLAND INSTITUTIONAL ONE Tシャツ



MEAT PUPPETS Tシャツ バンド

折り畳んで発送いたします。畳みシワができる可能性があります。あらかじめご了承下さい。

【新品未使用】コムデギャルソンシャツ オーバーサイズ 苺プリントTシャツ S



Supreme / Undercover Face Tee Mサイズ

素人検品の為、細かな見落としがありましたらご容赦ください。

90s morbid angel モービッド・エンジェル デスメタル 総柄



ヨシ様専用 バレンシアガ ロゴtシャツ

古着にて、ご理解いただける方でお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

【超希少】ニルバーナのINCESTICIDE 90sヴィンテージTシャツです。・1994年のコピーライト入り・ボディは giant anvil・MADE IN USA ・袖、裾はシングルステッチ若干の使用感はありますが、経年保管品としては特筆するダメージもなく、【B】と評価しております。#必死のパッチの古着ラインナップ ←こちら【S】タグ付き未使用品、もしくはそれに 準ずる美品【A】使用感少なく、美品と言える商品【B】全体的な使用感はあるが、目立つダ メージのない商品【C】全体的な使用感に加え、特筆する べきダメージのある商品【D】全体的にダメージはあるが、着用に 何ら問題のない商品【商品サイズ】【着丈】68【身巾】48【肩巾】47【袖丈】19 (cm)平置きでの素人採寸です。若干の誤差はご容赦ください。出品している商品はあくまでも使用品です。古着にご理解のない方、神経質な方は、ご購入をお控えください。希少品にて、代替えする商品もなく、余程の理由がない限り、返品はお受け出来ない事をご理解ください。折り畳んで発送いたします。畳みシワができる可能性があります。あらかじめご了承下さい。素人検品の為、細かな見落としがありましたらご容赦ください。古着にて、ご理解いただける方でお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

STADIUM COLLEGE S/S Tee スタジアムナイキ NBAゲームシャツ シクサーズ sixers アイバーソンCVTVLIST カタリスト Tシャツシュプリーム ノースフェイス mountain teeシュプリーム ボックスロゴ Tシャツ 渋谷店オープン記念新品CELINE セリーヌ Tシャツ 半袖 黒 Sマリリン・マンソン repentエビス Tシャツ セット 01.氷.ロンT