ザ・キング・オブ・ファイターズ ST 草薙京 黒い服 可動フィギュア

ご購入の前コメントお願いいたします。

材質:PVC

専用箱付き

高さ1/12CM

Storm toys -Studio海外限定正規品、

青色のドレスバージョンもありますので、ご相談ください

発送まで7-10日かかります。

宜しくお願い致します。

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。

匿名配送に変更可能です。

日時指定可能です

ザ・キング・オブ・ファイターズ

The King of Fighters

八神 庵

草薙 京

チャン・コーハン

レオナ・ハイデルン

かぐら ちづる

オロチ

ルガール・バーンシュタイン

フィギュア

可動フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

