19万円程で購入したお品です。

Ameri Vintage MANY WAY FAKE BOA COAT

購入時の箱もございます。

0124 N.Natural Beauty Basic ウールコート



マックスマーラロングコート

素材はカシミア70%毛30%です。

22オクトーブル カシミヤ100% ロングコート

とっても柔らかく手触りの良い上質なカシミアです。

伊太利屋 イタリア フリーサイズ ロングコート 冬 キリン 動物 美品

時々見える裏地のチェック柄がとっても可愛いです。

L'Appartement LYRIA Femme Coat トレンチコート

ほとんど使用感がなく新品同様にきれいなお品です。

【超希少】LIMI few リミフゥ 変形コート ロングパーカー



HERMES エルメス ゴールド シェーヌダンクル カシミヤ ダッフル コート



スーパービューティー☆44☆ 新品背中刺繍の素敵なフード付きロングコート

サイズは11号です。

高級✨ロングコート【L〜LL】カシミヤ100% ラウンドカラー アウター 灰色



Muveil♡ビジュー付き ストライプ柄のシャツコート リボンベルト 38サイズ

肩幅 約40cm

美品 ノースフェイス NORTH レインコート S ブラウン レインポンチョ

身幅 約55cm

Sally Scott 刺繍ロングコート

着丈 約78cm

美品!スプリングリバーコート ネイビー サイズ0

袖丈 約59cm(画像のように折って調整可)

blancvert ブランベール



パタゴニア のコート

素人採寸ですのでご容赦ください。

アクリス プント AKRIS ☆ ツイード ノーカラー ロングコート モノトーン



apart by lowrys casheep CPOロングコート



アクアスキュータム カシミヤ混 コート ブラック

カラー···グレー

お値下げ!新品タグ付き☆ameri vintage ビックカラーコート

着丈···ミドル

4/22出品停止【TODAYFUL】Washer Trench Coat

フード···フードなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レリアン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

19万円程で購入したお品です。購入時の箱もございます。素材はカシミア70%毛30%です。とっても柔らかく手触りの良い上質なカシミアです。時々見える裏地のチェック柄がとっても可愛いです。ほとんど使用感がなく新品同様にきれいなお品です。サイズは11号です。肩幅 約40cm身幅 約55cm着丈 約78cm袖丈 約59cm(画像のように折って調整可)素人採寸ですのでご容赦ください。カラー···グレー着丈···ミドルフード···フードなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レリアン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バーバリーロンドン スウェード生地 ロングコート ブラック 裏地総柄レディース.♡ 超レア♡ 極美品♡ ミュベール ビジュー レインコート シャネル好きにも♡45R ku•ra•shi カットワーク刺繍コートmina perhonen ミナペルホネン コート judoG18*ジルスチュアート☆Aライン☆プリーツ☆ノーカラーコート☆ピンク☆S【美品】タダシショージ★レースカーディガン★刺繍★シアー★ロンググリーンレーベルリラクシング アンゴラビーバースリットノーカラーコート 36